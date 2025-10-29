Finalizan los trabajos de la sextaferia del valle de Caldueñu (Llanes)

La semana pasada concluyeron en Llanes los trabajos de hormigonado de varios tramos de caminos ganaderos en el valle de Caldueñu, con un total de 470 metros de longitud repartidos en ocho tramos pertenecientes a siete vias: Cimalasvegas, El Habián, La Ciega, L'Arandal, La Vega'l Monte, La Llana y L'Esprón, que dan servicio a las localidades de El Mazucu, Villa, Alcoreda y Llanu Amieva.

Las obras se abordaron mediante sextaferia, con la colaboración directa de los propios ganaderos del valle. El Ayuntamiento de Llanes aportó el hormigón, el mallazo y otros materiales necesarios, además de encargarse del saneamiento previo de los viales, ejecutado por operarios municipales. El suministro de hormigón fue adjudicado por un importe de 16.988 euros.

Esta actuación forma aprte del plan de hormigonado de caminos ganaderos impulsado por la Concejalía de Agroganadería del Consistorio llanisco, que busca mejorar la red de infraestructuras rurales del concejo. Tras los trabajos realizados en Parres y Caldueñu, el plan continuará con nuevas ontervenciones en el valle de Ardisana y en el Valle Oscuru.