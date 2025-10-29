Pimiango, dos décadas sometido a inundaciones
El PP de Ribadedeva exige la limpieza de arroyos, reparación de compuertas y medidas inmediatas para proteger fincas y accesos afectados de la localidad
J. Quince
El Partido Popular ha cargado este martes contra los gobiernos socialistas por lo que califican de abandono de los vecinos de Pimiango, en el concejo de Ribadedeva, que llevan más de dos décadas sufriendo inundaciones periódicas en las Bajuras de la localidad.
El diputado regional Luis Venta responsabiliza al Principado, a Demarcación de Costas y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de la situación, tras mantener una reunión con vecinos afectados, quienes aseguraron quedar incomunicados entre tres y cuatro veces al año durante varios días debido a lluvias y mareas: "Anteponen el supuesto interés medioambiental al bienestar y seguridad de los vecinos de la zona", afirmó Venta.
Según el parlamentario, el estancamiento de aguas provoca daños constantes en propiedades utilizadas para la ganadería, mientras que las restricciones ambientales derivadas de la inclusión del arroyo de la Salcea en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor dificultan su limpieza y mantenimiento: "Se está permitiendo que hectáreas de tierras fértiles se conviertan en terrenos infértiles", denunció.
Por su parte, el portavoz municipal del PP en Ribadedeva, Ignacio Garmendia, apuntó que la situación se ha agravado tras la construcción de la nueva autopista y la eliminación de los puentes de FEVE, que antes servían como vías de escape: "Cada vez que llueve y sube la marea, los vecinos quedan completamente incomunicados en sus casas", lamentó.
Para dar solución a esta problemática, el PP local ha presentado una moción municipal que solicita incluir en los presupuestos de 2025 una partida para la limpieza del arroyo de la Salcea, la recuperación del molino de mareas de Curtido y la mejora de accesos y señalización de las viviendas afectadas. Además, el Grupo Parlamentario Popular llevará una iniciativa a la Junta General del Principado para instar al Gobierno a intervenir y proteger las fincas de la zona.
"El agua saldada está entrando en las fincas y deteriorando la tierra, y es fundamental actuar cuanto antes para evitar que la situación siga empeorando", concluyó Garmendia, insistiendo en la necesidad de que las medidas reciban el apoyo del resto de los grupos políticos del Ayuntamiento.
