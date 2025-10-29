Un Samaín "de miedo" en Llanes con más de 1.600 euros en premios

Este fin de semana se celebra una de esas tradiciones que ya no pueden faltar en el calendario de otoño llanisco: celebrar unos días "de miedo" con motivo de la festividad de Halloween o Samaín, que tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Al igual que en años anteriores, habrá concurso infantil de disfraces en modalidad individual y de grupos, así como concurso de fachadas y jardines, y concurso de diseño y composición del interior de locales y escaparates de comercios, bares y restaurantes. En total, el Ayuntamiento repartirá más de 1.600 euros en premios.

El viernes a las 20:00 horas se desarrollará el desfile de disfraces por las calles de la villa, amenizado por la Compañía de Teatro Despierto y los mariachis Águilas de Jalisco. Además, se dispondrá, además de un pintacaras gratuito en los soportales del Ayuntamiento, en horario de 17:30 a 19:30 horas, y un photocall de 18:00 a 21:00 horas, momento en el que tendrá lugar la entrega de premios.

El sábado, de 18:30 a 20:30 horas, se dispondrá en el Espacio Joven Llanes, junto al parque de Las Marismas, de un "Pasaje del Terror" para todo el público en general a partir de 8 años.