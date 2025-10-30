Adjudicado en 320.000 euros el acondicionamiento de la pista entre Puente de Miera y La Muriosa, en Piloña
La actuación mejorará la pavimentación y el drenaje de 4,5 kilómetros del camino, situada en la majada de Viforcos
J. Quince
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 320.615 euros las obras de acondicionamiento de 4,5 kilómetros de la pista que une Puente de Miera, en el concejo de Piloña, con la Muriosa, en la majada de Viforcos, en el límite entre Piloña y Nava.
Los trabajos, adjudicados a la empresa Evasfal con un plazo de seis meses, mejorarán el acceso de vehículos y maquinaria agrícola a los pastizales. También favorecerán la comunicación entre los dos municipios limítrofes a través de la zona de Les Praeres, en Nava.
La actuación incluye mejoras en el firme y en el drenaje de la vía, para lo que se acometerán trabajos de desbroce, limpieza y pavimentación, así como la renovación del drenaje longitudinal y transversal. Así, está prevista la instalación de 450 metros de cuneta de hormigón en tramos en los que actualmente se acumula gran cantidad de agua y la ejecución de una cuneta que permitirá canalizar el agua de escorrentía.
"Este tipo de infraestructura que está destinada a la modernización de explotaciones agrarias ya la mejora de la calidad de vida de los habitantes del medio rural está financiada con fondos Feader", señaló el director general de Planificación Agraria, Javier Vigil.
