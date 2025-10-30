El juez da la razón al Ayuntamiento en el contencioso por el cine Colón

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo dictó el pasado 24 de octubre un auto en el que desestima íntegramente el incidente de nulidad planteado por el grupo municipal de Vox en Cangas de Onís, encabezado por su concejal Ángel Manuel Díaz Tejuca, contra el Ayuntamiento cangués, en relación con la ejecución de la sentencia sobre la compraventa del antiguo Cine Colón.

El Juzgado rechaza así la nueva maniobra judicial de Vox, que pretendía impugnar la actuación municipal realizada para dar cumplimiento estricto a la sentencia dictada en julio pasado. En dicha resolución se declaró la anulabilidad —y no la nulidad de pleno derecho— del acuerdo plenario relativo a la adquisición del inmueble, por la falta de un informe formal de la Consejería de Cultura, trámite que el Ayuntamiento ha procedido a subsanar mediante la retroacción del procedimiento administrativo. La magistrada, Belén Alicia López López, deja claro en el auto que la Administración local ha actuado conforme a derecho, ejecutando fielmente la sentencia "en sus propios términos", tal y como exige la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, la juez recuerda que la propuesta municipal impugnada por Vox no constituye un acto recurrible y que no se ha acreditado en modo alguno la existencia de una intención de eludir el cumplimiento del fallo judicial, como sostenía el concejal Díaz Tejuca. El Auto es tajante al afirmar que "no ha lugar a declarar la nulidad planteada de la propuesta de fecha 17 de septiembre de 2025", desestimando la totalidad de las alegaciones presentadas por Vox Cangas de Onís. La resolución se dicta sin imposición de costas y sólo podrá ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís lamentan que, una vez más, "el concejal de Vox, Ángel Díaz Tejuca, recurra sistemáticamente a los tribunales para tratar de frenar proyectos de interés general, con una estrategia que ha sido reiteradamente desestimada por la Justicia". En los últimos años, el edil de Vox ha interpuesto diversas denuncias y recursos contra acuerdos municipales —todos ellos rechazados por los tribunales—, "generando un perjuicio institucional y económico para el conjunto de los vecinos de Cangas de Onís" . En este nuevo episodio, la Justicia "vuelve a confirmar que el Ayuntamiento está actuando con total transparencia y respeto al procedimiento legal, cumpliendo estrictamente las resoluciones judiciales y avanzando en la tramitación necesaria para culminar la adquisición del Cine Colón, un inmueble de gran valor histórico, cultural y patrimonial para el municipio". El equipo de gobierno, liderado por el popular José Manuel González Castro, "reitera su compromiso con la defensa del interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional, y lamenta que Vox continúe utilizando los juzgados como instrumento de oposición política, en lugar de contribuir de manera constructiva al desarrollo de Cangas de Onís".

En los últimos meses, por iniciativa municipal, se recogieron más de dos mil firmas de ciudadanos de Cangas del Narcea favorables a la compra del Cine Colón por el Ayuntamiento. El gobierno local formalizó ante notario el 16 de septiembre de 2024 la adquisición del inmueble, que se pretende convertir en un espacio cultural con capacidad para acoger a 500 personas.