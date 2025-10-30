Peñamellera Baja vive un intenso fin de semana deportivo entre el cross y la montaña

El deporte será el gran protagonista este fin de semana en Peñamellera Baja. El Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a disfrutar de dos grandes citas que combinarán competición, naturaleza y convivencia.

El sábado, 1 de noviembre, Panes acogerá el Campeonato de Asturias de Cross por Clubes, una de las pruebas más destacadas del calendario atlético regional. El recorrido, que discurrirá por el entorno natural de La Brañona, dará comienzo a las 11:00 horas y reunirá a atletas de distintos clubes asturianos. Además, la prueba será clasificatoria para el Campeonato de España, lo que garantiza un alto nivel competitivo y una jornada de deporte de primer nivel.

La actividad continuará el domingo, 2 de noviembre, con la tradicional Carrera por Montaña "Suarías Blincapeñas", una cita ya consolidada en el calendario deportivo del oriente asturiano. La jornada arrancará temprano, con salidas a las 9:00 horas en Blincapeñas y Andarina, y a las 10:00 horas de Tasuguina.

La entrega de premios está prevista para las 15:30 horas, poniendo el broche de oro a un fin de semana marcado por la presión por el deporte y el contacto con la naturaleza.