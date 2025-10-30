Ponga recarga con una cuba el depósito de aguas (pero no se puede beber)
La escasez en el suministro obliga al Ayuntamiento a tomar medidas
J. Quince
El Ayuntamiento de Ponga se ha visto obligado a realizar una recarga del depósito municipal de aguas mediante una cuba, debido al escaso suministro registrado en los últimso días. En un bando emitido ayer, la alcaldesa pongueta, Marta Alonso, señala que "hasta nuevo aviso", el agua no es apta para el consumo humano, por lo que se recomienda a los vecinos "no utilizar el agua para beber, cocinar o preparar alimentos, pudiendo usarse únicamente para tareas de limpieza, riego o uso sanitario". Los vecinos de Taranes tuvieron también conocimiento hoy que desde las diez de esta noche y hasta las nueve de la mañana de mañana viernes habrá un corte en el suministro de agua. Los habitantes del concejo denuncian que llevan dos semanas sin agua.
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
- Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
- La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo