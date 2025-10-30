Ponga recarga con una cuba el depósito de aguas (pero no se puede beber)

El Ayuntamiento de Ponga se ha visto obligado a realizar una recarga del depósito municipal de aguas mediante una cuba, debido al escaso suministro registrado en los últimso días. En un bando emitido ayer, la alcaldesa pongueta, Marta Alonso, señala que "hasta nuevo aviso", el agua no es apta para el consumo humano, por lo que se recomienda a los vecinos "no utilizar el agua para beber, cocinar o preparar alimentos, pudiendo usarse únicamente para tareas de limpieza, riego o uso sanitario". Los vecinos de Taranes tuvieron también conocimiento hoy que desde las diez de esta noche y hasta las nueve de la mañana de mañana viernes habrá un corte en el suministro de agua. Los habitantes del concejo denuncian que llevan dos semanas sin agua.