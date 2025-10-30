Vecinos de Cangas de Onís reclaman podas en la senda verde del Sella

Usuarios de la senda fluvial que une el área deportiva de Cangas de Onís con la ribereña localidad de Villanueva, sugieren al Ayuntamiento, que preside el popular José Manuel González Castro, la poda de algunos árboles que impiden la visibilidad de varias luminarias de alumbrado público, en el tramo de restauración ambiental ejecutado hace escasos meses y en cuya actuación fueron invertidos 165.000 euros, proyecto enmarcado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Cangas de Onís.

Los trabajos de restauración de la senda verde del Sella se desarrollaron en el tramo comprendido desde la parte trasera de La Escuelina de 0 a 3 años hasta las inmediaciones del afamado coto salmonero de El Golondrosu. Las obras realizadas consistieron en una base de pavimento de hormigón impreso con acabado de piedra, además de mejorar el ancho de la senda peatonal en las zonas más estrechas. Igualmente, dispone de alumbrado público, así como también de bancos de polietileno.