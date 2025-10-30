Una yincana digital para descubrir los mejores lugares de Cangas de Onís

La historia y patrimonio local de Cangas de Onís se presentan ahora también a través de una gyncana digital, accesible a cualquier hora, gratuita y para todos los públicos. Con el objetivo de enseñar el lugar de una manera agradable y divertida a los niños, el Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento de Cangas de Onís ofrece ahora esta nueva herramienta.

Se trata de una aplicación de teléfono a la que, sin requerir descarga alguna para evitar impedimentos, se accede desde un código QR instalado en la Oficina de Turismo o a través de un navegador web.

A partir del momento en que se acceda, la gyncana planteará diferentes desafíos en lugares emblemáticos, pensados para que el visitante dé una vuelta por las arterias principales de la localidad. El Puente Romano, la Plaza del Mercado o la calle San Pelayo son algunos de los lugares donde, tras algunos acertijos y pruebas, pasaremos, para dar fin a la actividad donde comenzó: en la Oficina de Turismo.

Se espera así diversificar la oferta de actividades que pueden realizarse con el añadido de ésta, que tiene como principal incentivo su accesibilidad para toda la familia y su duración de entre una hora y una hora y media, lo que la hace ideal para conocer los principales atractivos de Cangas de Onís.