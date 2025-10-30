Una yincana digital para descubrir los mejores lugares de Cangas de Onís
La historia y patrimonio local de Cangas de Onís se presentan ahora también a través de una gyncana digital, accesible a cualquier hora, gratuita y para todos los públicos. Con el objetivo de enseñar el lugar de una manera agradable y divertida a los niños, el Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento de Cangas de Onís ofrece ahora esta nueva herramienta.
Se trata de una aplicación de teléfono a la que, sin requerir descarga alguna para evitar impedimentos, se accede desde un código QR instalado en la Oficina de Turismo o a través de un navegador web.
A partir del momento en que se acceda, la gyncana planteará diferentes desafíos en lugares emblemáticos, pensados para que el visitante dé una vuelta por las arterias principales de la localidad. El Puente Romano, la Plaza del Mercado o la calle San Pelayo son algunos de los lugares donde, tras algunos acertijos y pruebas, pasaremos, para dar fin a la actividad donde comenzó: en la Oficina de Turismo.
Se espera así diversificar la oferta de actividades que pueden realizarse con el añadido de ésta, que tiene como principal incentivo su accesibilidad para toda la familia y su duración de entre una hora y una hora y media, lo que la hace ideal para conocer los principales atractivos de Cangas de Onís.
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Juan-Galo Macià, presidente de Engel & Völkers: 'El problema de la vivienda solo se arreglará con más obra nueva
- La Seguridad social adelanta la fecha en la que los pensionistas verán aumentado en 600 euros adicionales su sueldo
- El encanto de caminar sobre la nieve bajo la luz de la luna: así es la raquetada nocturna más espectacular del mundo (y está en los Picos de Europa)
- El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre