El Parador de Cangas de Onís acogerá en noviembre el I Congreso Internacional de Turismo Rural de Asturias

Los próximos días 19 y 20 de noviembre tendrá lugar el primer Congreso Internacional de Turismo Rural de Asturias en Cangas de Onís, un foro que fue presentado este jueves en el Parador de Villanueva por parte de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo y el alcalde del concejo, José Manuel González Castro.

Más de 150 profesionales, entre especialistas, emprendedores y representantes institucionales reflexionarán durante estas dos jornadas sobre el futuro de este modelo turístico en un contexto marcado por la sostenibilidad, la digitalización y la innovación.

La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo impulsa este encuentro para consolidar la región como referente nacional e internacional en un turismo rural sostenible, innovador y competitivo, que refuerce la cohesión territorial y el arraigo poblacional, y que muestre al mundo una Asturias cercana, respetuosa y genuina.

Gimena Llamedo destacó que el evento llega "en un momento muy especial": "Celebramos los 40 años de la marca Asturias Paraíso Natural, que nació apostando por un modelo turístico distinto, basado en nuestros pueblos, nuestra naturaleza y nuestra gente", ha valorado.

"El turismo rural es mucho más que una actividad económica; es una manera de entender la vida, una forma de mantener vivo el territorio y de mostrar al mundo lo mejor de nosotros mismos", subrayó Llamedo.

El congreso abordará cuatro grandes ejes temáticos: Por un lado, el nuevo perfil del viajero rural y la adaptación del sector a sus expectativas sin perder autenticidad. Por otro lado, la sostenibilidad y el valor del territorio, con experiencias que demuestran que el turismo puede ser también una herramienta de transformación social. También se hablará de la comercialización y el posicionamiento en un mercado global y, además, se tratará la inteligencia artificial y la digitalización como aliadas del desarrollo rural y de la competitividad.

En las ponencias y mesas de debate participarán una treintena de personas expertas, entre ellas, el docente e investigador Eric López, Álex Rayón, CEO de Brain & Code; Solange Escure, directora nacional de Gîtes de France; Pedro Carreño, presidente de la Asociación Española de Turismo Rural, y el presidente de Segittur, Enrique Martínez. También se presentarán proyectos inspiradores, como Apadrina un Olivo, Allande Stars o Huella Positiva.

Llamedo ha señalado que el congreso simboliza "una manera de hacer política turística dialogada con el sector, comprometida con el territorio y con visión de futuro", al tiempo que ha reafirmado la voluntad del Gobierno autonómico de seguir liderando el turismo rural en España "desde la calidad, la sostenibilidad y la innovación".

Promoción internacional del destino

Como antesala al congreso, Turismo Asturias ha organizado tres viajes de familiarización dirigidos a agencias de viaje y turoperadores nacionales e internacionales, que recorrerán algunos de los enclaves más representativos del turismo rural asturiano:

Una ruta internacional desde Taramundi hasta Cangas de Onís, con experiencias ligadas a la cultura, la gastronomía y el patrimonio local; una ruta nacional por la Reserva de la Biosfera de Redes y Ponga; y una ruta por Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Además, el 19 de noviembre por la mañana se celebrará en el Parador de Cangas de Onís un encuentro comercial entre empresas turísticas y una treintena de agencias procedentes de Alemania, Reino Unido, Italia, Países Bajos y España.