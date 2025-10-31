Parres apuesta por la eficiencia energética con nuevas instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en edificios municipales
Sesenta paneles monocristalinos se instalarán en el Ayuntamiento, la Casa Municipal de Cultura, el colegio Río Sella y el edificio infantil del mismo centro
J. Quince
Arriondas (Parres)
El Ayuntamiento de Parres ha desarrollado en los últimos meses cuatro actuaciones de mejora de la eficiencia energética dentro del programa DUS 5000, enmarcado en los fondos europeos Next Generation.
Las intervenciones consistieron en la instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo en varios edificios municipales: la Casa Consistorial, la Casa Municipal de Cultura, el Colegio Público Río Sella y el edificio infantil del mismo centro educativo.
En total, se colocaron 60 paneles solares monocristalinos, que ya permiten alcanzar porcentajes de autoconsumo del 92,22%, 84,06%, 83,90% y 81,46% respectivamente, logrando así un ahorro de energía primaria superior al 30% tal como establece el programa.
