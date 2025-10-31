Paso a paso, Infiesto pone en marcha caminos seguros para ir al cole

Infiesto estrenará la próxima semana cinco rutas seguras para que los alumnos del Colegio Público L'Ablanu puedan desplazarse a pie hasta el centro educativo. La iniciativa, denominada "Camino escolar paso a paso", nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Piloña, el AMPA del colegio, el propio centro y la Policía Local, con el objetivo de mejorar la independencia y responsabilidad de los escolares mayores y evitar la aglomeración de coches a las puertas del recinto.

La presentación tuvo lugar este jueves con la presencia del alcalde de Piloña, Iván Allende, la directora del centro, Susana Álvarez, la presidenta del AMPA, Eva Martínez Lavandera, y el jefe de la Policía Local, Víctor Alonso. Durante el acto se colocaron las señales que marcarán los itinerarios.

"Se trata de hacer estos caminos seguros, unos puntos de referencia para que los críos puedan ir acompañados y en grupo y por donde la Policía Local ha considerado que es más seguro", explicó el regidor, quien añadió que también se ha reforzado el servicio policial en otras localidades del municipio: "La Policía Local siempre cubría la entrada y la salida en el cole de Infiesto y ahora desde hace unas semanas estamos cubriendo también la entrada y salida de los coles de Villamayor y Sevares", apuntó Allende.

Según detalló la directora del CEIP L'Ablanu, el proyecto contará con cinco puntos de agrupamiento distribuidos por la capital piloñesa, desde El Horrín hasta Triana, pasando por la calle Covadonga. "En ellos, tanto los críos mayores de quinto o sexto, que ya suelen ir solos al colegio, como los padres de los pequeños que los acompañen, se agrupen o coincidan en un horario 15 o 10 minutos antes de la entrada al colegio, que es a las nueve de la mañana", explicó.

La presidenta de la asociación de madres y padres destacó el componente social y de aprendizaje de la iniciativa, que busca fomentar la convivencia entre los alumnos: "Ir al cole en grupo, niños más grandes y más pequeños que puedan conocerse y charlar entre ellos, aprender a no distraerse..." , señaló.

Desde la organización ya se ha abierto una petición de voluntarios para colaborar en la puesta en marcha de la medida para que puedan permanecer en los agrupamientos los primeros días de funcionamiento.