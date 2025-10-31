Ribadesella vuelve a sumarse al proyecto "Mares Circulares" con una jornada de limpieza en la playa de Santa Marina

Un año más, Ribadesella ha sido una de las localizaciones elegidas para llevar una jornada de voluntariado dentro del programa "Mares Circulares" de Coca-Cola, dedicado a la limpieza de costas y fondos marinos, la sensibilización ambiental y el fomento de la economía circular.

Más de medio centenar de voluntarios participaron en la actividad, celebrada en el arenal de Santa Marina, donde se retiraron residuos y se promovió la conciencia medioambiental entre los asistentes. La jornada estuvo coordinada por el responsable de Comunicación y Sostenibilidad de la empresa, Ramón Méndez Díaz.

En la cita también estuvo presente la concejala de Turismo de Ribadesella, Leticia Cué, que agradeció a la organización haber elegido, una vez más, el concejo para desarrollar esta iniciativa, que hace unos meses también se llevó a cabo en la riosellana playa de Vega.