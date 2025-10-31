Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadesella vuelve a sumarse al proyecto "Mares Circulares" con una jornada de limpieza en la playa de Santa Marina

Más de medio centenar de voluntarios participaron en la iniciativa ambiental impulsada por Coca-Cola

Jornada de voluntariado en la playa de Santa Marina de Ribadesella

Jornada de voluntariado en la playa de Santa Marina de Ribadesella / R. J. Q.

J. Quince

Ribadesella

Un año más, Ribadesella ha sido una de las localizaciones elegidas para llevar una jornada de voluntariado dentro del programa "Mares Circulares" de Coca-Cola, dedicado a la limpieza de costas y fondos marinos, la sensibilización ambiental y el fomento de la economía circular.

Más de medio centenar de voluntarios participaron en la actividad, celebrada en el arenal de Santa Marina, donde se retiraron residuos y se promovió la conciencia medioambiental entre los asistentes. La jornada estuvo coordinada por el responsable de Comunicación y Sostenibilidad de la empresa, Ramón Méndez Díaz.

En la cita también estuvo presente la concejala de Turismo de Ribadesella, Leticia Cué, que agradeció a la organización haber elegido, una vez más, el concejo para desarrollar esta iniciativa, que hace unos meses también se llevó a cabo en la riosellana playa de Vega.

