Estos son los lugares y horarios para conmemorar el día Todos los Santos en la comarca

Las parroquias del Oriente se preparan para celebrar este sábado 1 de noviembre la festividad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos, con numerosos oficios religiosos y responsos repartidos por los distintos concejos.

En Ribadesella, la misa principal será a las 12:00 horas en la iglesia de Santa María Magdalena, seguida de un responso en el cementerio a las 13:00 horas. Además, se celebrarán misas en San Esteban (11:00 h), Cuerres (16:00 h) y Collera, donde el oficio tendrá lugar a las 13:00 horas en la capilla del camposanto.

En Llanes, los fieles podrán asistir a la misa a las 12:00 horas y 19:00 horas en la Basílica de Santa María de la Asunción. Los cementerios del concejo también acogerán celebraciones a lo largo del día: Andrín (10:00 h), Poo (10:30 h), Porrúa (11:00), Parres (11:30), San Roque del Acebal (12:15 h), San Miguel de Purón (13:15 h), Cué (15:30 h) y la villa llanisca (16:30 h).

En el concejo de Parres, la misa en Arriondas será a las 18:00 horas, mientras que en otras parroquias se celebrarán oficios a las 10:00 horas en Margolles y Santo Tomás, 11:15 horas en Triongo y Cofiño, 12:30 horas en Viabaño y Fios, y en Llerandi a las 16:30 horas

El Santuario de Covadonga acogerá las ceremonias a las 11:00, 12:00, 13:30 y 18:00 horas. En Cangas de Onís, habrá responso en el cementerio a las 15:30 horas y misa a las 19:00 horas en la parroquia de Santa María, además de oficios a las 11:00 horas en Mestas de Con, 12:30 horas en Corao, y 17:15 horas en San Pedro de Villanueva y San Martín de Grazanes.

El concejo de Cabrales acogerá misas a las 10:00 en Poo, 11:30 en Carreña y 13:00 horas en Santa María de Llas en Las Arenas. En Colunga la eucaristía será al mediodía y en Lastres el rezo del rosario será a las 16:30 horas mientras que la misa tendrá lugar media hora más tarde.

En Ponga, las misas serán a las 16:00 horas en San Juan de Beleño, y a las 17:00 horas en Sobrefoz. Por su parte, en Onís, la ceremonia tendrá lugar a las 16:00 horas en Bobia-Demués, mientras que en Amieva los fieles podrán acudir a las 11:00 horas a Santa María de Mián.

Por último, en Piloña las celebraciones se repartirán por las distintas parroquias: Borines, Ques y Cadanes a las 10:00 horas; Villamayor, Beloncio y Pintueles a las 11:30 horas; Sebares, Coya y Lodeña a las 13:00 horas; y Anayo, Valle e Infiesto a las 16:00 horas.