Entre catrinas y mariachis, Llanes celebra un Halloween de película

Llanes vivió este viernes una de las noches más esperadas del otoño: la de Halloween. Decenas de familias con niños se concentraron por la tarde junto al Ayuntamiento, punto de partida de una jornada repleta de sustos y diversión. Allí les esperaba un espectacular photocall terrorífico y un pintacaras gratuito, donde los pequeños comenzaron a transformarse en todo tipo de criaturas del más allá.

La temática de este año se inspiró en el Día de Muertos mexicano y contó con la compañía de Teatro Despierto, que llenó la plaza de catrinas, lloronas, campesinos e indianos. No faltó tampoco la música, con los mariachis Águilas de Jalisco interpretando rancheras junto a la casa consistorial, poniendo el toque festivo y alegre a la velada.

Poco a poco, la villa se fue llenando de pequeños monstruitos, zombies, muñecos vudú, personajes de películas como Chucky, Freddy Krueger o Jason, y disfraces tan originales como el de un frigorífico terrorífico del que, al abrir la puerta, aparecía el joven Gabriel González: "Es un disfraz hecho a mano, la mamá tardó por lo menos tres meses en idearlo y hacerlo", contaba orgullosa su abuela.

Los niños disfrutaron al máximo, recorriendo las calles entre risas y caramelos: "Lo mejor de Halloween es disfrazarse y hacer truco o trato", aseguraba Alejandro Pardo, que acudió con una decena de compañeros del colegio Peña Tú, disfrazados de monjas asesinas: "Nos falta el cura para completar el convento, que fue a buscar las velas para el desfile", contaron.

Entre los asistentes también se encontraban varios concejales del Ayuntamiento, organizador del evento, como Mónica Remis, Aurora Aguilar, José Ramón Amor o Priscila Alonso, fiel a su cita con el Samaín y vestida para la ocasión: "Siempre tenemos muy buena acogida, es un día especial para los críos", destacó.

La jornada concluyó con el tradicional concurso de disfraces y escaparates, que repartió más de 1.600 euros en premios en las distintas categorías. En el apartado infantil, los ganadores fueron el "Frigorífico Terrorífico" en la categoría individual y "Un convento muy sangriento" en grupo. En el concurso de fachadas y jardines, el primer premio fue para la "Casa Verde de Puertu Chicu", mientras que en comercios y hostelería se alzaron con el galardón "Estética y Bienestar Estrella" y el "Café Bar Montesol", respectivamente.

Halloween volvió a convertir Llanes en el escenario de una noche tenebrosa, llena de creatividad, fantasía y un ambiente mágico que conquistó a grandes y pequeños.