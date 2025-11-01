El concejo más cinéfilo del Oriente prepara su gran cita anual

Un año más, Ribadesella celebra un mes de cine con su Certamen Cinematográfico, organizado por la Asociación Cultural de Amigos de Ribadesella (ACAR) y el Ayuntamiento, que alcanza su tercera edición.

En esta ocasión, se han recibido unas 400 películas procedentes de 18 países distintos, de las cuales 375 compiten en el concurso general y el resto optan al premio local.

La programación oficial comenzó el pasado viernes con la primera sesión, "Cortazos", en la que se proyectaron ocho grandes películas que inicialmente quedaron fuera de la deliberación del jurado. El certamen continuará el martes 4 de noviembre con la proyección de otras cuatro cintas que ya han quedado fuera de la competición, dentro de la sección "Güeyos": "Nos asomaremos al cine asturiano con una exhibición en la modalidad cortometrajes" explica Victoria Rodríguez, directora del certamen.

El viernes 7 de noviembre habrá dos sesiones. Por la mañana, se proyectarán películas para "Los Guajes", dirigidas a todos los escolares del concejo, desde primero de primaria hasta primero de bachillerato: "Los más pequeños verán seis películas de animación y, los mayores, películas adecuadas para su edad", detalla Victoria. Por la tarde, a partir de las 19:00 horas tendrá lugar "La Previa", con películas que llegaron a la semifinal, en una sesión de aproximadamente 85 minutos.

La gala final, prevista para el 8 de noviembre, proyectará tres películas finalistas en la categoría "Pagadín": "Engloba aquellas de las que no pedimos absolutamente ningún requisito, sino que el realizador o director puede contarnos lo que quiera y utilizar la narrativa que desee", señala la directora. En la categoría "Atalaya" se presentarán dos finalistas que cumplen un requisito especial: "Aquellas que de alguna forma estén vinculadas a Ribadesella, bien porque la historia esté ligada a Ribadesella o porque está rodada aquí o porque atraviesa la obra de alguna manera".

Tras ambas sesiones se anunciarán los ganadores de los distintos concursos del certamen, incluyendo los premios de películas, fotografía y carteles, que se encuentran expuestos en la calle Gran Vía.