Llanes concluye la pavimentación de un camino en Bricia por 32.000 euros

El Ayuntamiento de Llanes acaba de concluir las labores de pavimentación y urbanización que venían desarrollándose en la localidad de Bricia y que ha supuesto una inversión de 31.989 euros.

La actuación se ha llevado a cabo en un camino que da acceso a varias fincas del pueblo y que se encontraba en un estado de conservación deficitario, con un pavimento de aglomerado antiguo y en malas condiciones, con baches y vegetación.

La obra consistió en el fresado del aglomerado y limpieza del camino con saneos para garantizar los anchos y cotas en las zonas que lo precisaban. Además, se extendió una capa de 14 centímetros de espesor de zahorra para facilitar el drenaje de las aguas superficiales, y se construyó una acera con las mismas características de la ya existente, donde se dispondrán dos bancos de respaldo de polietileno de color. Por último, se extendió una capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente en la totalidad del camino.

Esta actuación forma parte de un contrato, por un importe conjunto de 158.164 euros, que también ha abordado trabajos de pavimentación en Lledías, La Pereda y en el camino entre Posada la Vieja y Turanzas por la Ería Sabina.