Pedro Vázquez Llenín da el pistoletazo de salida al Festival de la Castaña de Parres
La trigésimo cuarta edición del certamen reunirá el próximo fin de semana en Arriondas a más de un centenar de expositores y hará entrega de sus tradicionales distinciones
J. Quince
El piragüista internacional Pedro Vázquez Llenín fue el encargado de inaugurar este sábado el XXXIV Festival de la Castaña y Productos de la Huerta de Parres, con un emotivo pregón celebrado en la plaza del Cañón de Arriondas. El acto sirvió como punto de partida de una nueva edición de esta cita gastronómica y cultural, que se celebrará los días 8 y 9 noviembre.
A pesar de señalar que se sentía más cómodo en la piragua que ante un micrófono, el deportista de 29 años, medallista internacional y Medalla de Oro de Parres, expresó su profundo orgullo por ejercer como pregonero de uno de los eventos más importantes de su concejo natal: "Es un honor y un auténtico orgullo para mí, y os lo digo desde la emoción que siente un parragués de los pies a la cabeza, que ha crecido entre las aguas del Sella y los sabores y saberes de la aldea", apuntó bajo una carpa a rebosar de gente y rodeado de numerosos vecinos y amigos.
En su discurso no pudo faltar un homenaje a sus raíces, palabras de adoración a su tierra, sus productos, su paisaje y paisanaje, y una firme apuesta por el medio rural. Tampoco quiso olvidarse de la Asociación Amigos de Parres, impulsora de este certamen en los años noventa, y del que, 34 años más tarde se ha erigido como primer protagonista.
La velada, además del pregón, contó con las actuaciones musicales de la Banda Gaites Conceyu de Parres y de la Orquesta Sinfónica y la Coral Polifónica de Arriondas.
Tras este primer aperitivo, la programación del festival continúa el domingo con el tradicional encuentro de bandas de gaitas y la popular preba de la sidra, con degustación de 37 palos caseros y concurso. También habrá durante los siguientes días otras actividades culturales, infantiles y familiares.
El certamen reunirá el próximo fin de semana a más de un centenar de expositores dedicados a la castaña, la huerta, la agricultura ecológica, la agroalimentación y la artesanía; y será momento de homenajear a los Pisanos del Año y hacer entrega de la distinción de Pueblo Ejemplar de Parres a una de las tres localidades participantes: Bada, Cuadroveña o Sobrepiedra.
Además, del 3 al 7 de noviembre, los establecimientos hosteleros del concejo ofrecerán pinchos elaborados con el producto estrella del evento.
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
- La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón