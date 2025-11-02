Pedro Vázquez Llenín da el pistoletazo de salida al Festival de la Castaña de Parres

El piragüista internacional Pedro Vázquez Llenín fue el encargado de inaugurar este sábado el XXXIV Festival de la Castaña y Productos de la Huerta de Parres, con un emotivo pregón celebrado en la plaza del Cañón de Arriondas. El acto sirvió como punto de partida de una nueva edición de esta cita gastronómica y cultural, que se celebrará los días 8 y 9 noviembre.

A pesar de señalar que se sentía más cómodo en la piragua que ante un micrófono, el deportista de 29 años, medallista internacional y Medalla de Oro de Parres, expresó su profundo orgullo por ejercer como pregonero de uno de los eventos más importantes de su concejo natal: "Es un honor y un auténtico orgullo para mí, y os lo digo desde la emoción que siente un parragués de los pies a la cabeza, que ha crecido entre las aguas del Sella y los sabores y saberes de la aldea", apuntó bajo una carpa a rebosar de gente y rodeado de numerosos vecinos y amigos.

En su discurso no pudo faltar un homenaje a sus raíces, palabras de adoración a su tierra, sus productos, su paisaje y paisanaje, y una firme apuesta por el medio rural. Tampoco quiso olvidarse de la Asociación Amigos de Parres, impulsora de este certamen en los años noventa, y del que, 34 años más tarde se ha erigido como primer protagonista.

La velada, además del pregón, contó con las actuaciones musicales de la Banda Gaites Conceyu de Parres y de la Orquesta Sinfónica y la Coral Polifónica de Arriondas.

Tras este primer aperitivo, la programación del festival continúa el domingo con el tradicional encuentro de bandas de gaitas y la popular preba de la sidra, con degustación de 37 palos caseros y concurso. También habrá durante los siguientes días otras actividades culturales, infantiles y familiares.

El certamen reunirá el próximo fin de semana a más de un centenar de expositores dedicados a la castaña, la huerta, la agricultura ecológica, la agroalimentación y la artesanía; y será momento de homenajear a los Pisanos del Año y hacer entrega de la distinción de Pueblo Ejemplar de Parres a una de las tres localidades participantes: Bada, Cuadroveña o Sobrepiedra.

Además, del 3 al 7 de noviembre, los establecimientos hosteleros del concejo ofrecerán pinchos elaborados con el producto estrella del evento.