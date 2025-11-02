Ribadesella culmina nuevas mejoras en los viales rurales del concejo
El Ayuntamiento ha realizado trabajos en Sardalla, Cueves, Tereñes-Abéu y La Peruyal
J. Quince
El Ayuntamiento de Ribadesella continúa avanzando en su plan de mejora de viales en la zona rural del concejo con la finalización de nuevas actuaciones en Sardalla, Cuerres, Santianes, Treés-Abéu y en la zona de La Peruyal.
La mayoría de los trabajos fueron ejecutados a través de una empresa externa con una inversión total de 10.816 euros, mientras que otras intervenciones se realizaron con medios propios municipales.
Entre las obras más destacadas figura la reparación de la carretera entre Tereñes y Abéu, que presentaba un hundimiento importante y cuyo arreglo ha permitido mejorar notablemente la seguridad y el estado del firme.
Asimismo, se han acometido reparaciones puntuales en tramos deteriorados de los viales de Sardalla, Cuerres y Santianes, donde se ha reforzado el pavimento y mejorado el drenaje.
En La Peruyal, el Consistorio ha llevado a cabo la limpieza de cunetas y la construcción de una cuneta de hormigón, una actuación que, según destacan desde el Ayuntamiento "ha supuesto una mejora importante con respecto al estado anterior de ese punto de la vía".
