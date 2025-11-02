La sidra marida con las castañas en Arriondas en el festival de los productos de la huerta

El IV Concurso y Preba de Sidra Casera de Parres celebró este domingo una edición especial, al convertirse por primera vez en un certamen con carácter oficial, con jurado profesional. La cita se enmarca dentro del XXXIV Festival de la Castaña y Productos de la Huerta, cuyas actos principales tendrán lugar los días 8 y 9 de noviembre.

Cientos de personas se acercaron durante la jornada a la plaza del Calón de Arriondas, donde pudieron degustar un total de 37 palos de sidra, 27 de ellos del concejo parragués y los diez restantes procedentes de Ribadesella, invitados en esta ocasión con motivo del hermanamiento entre la Andecha Sidrera de Parres, organizadora del evento junto al Ayuntamiento, y la asociación riosellana Entaína, que cada año organiza la Folixa La Sidre en este municipio vecino.

La principal novedad de este año fue el salto de la tradicional preba popular a un concurso más profesionalizado: "Es un pasito más. Supone un gran empuje para nuestra asociación, pero también para el Festival de la Castaña y para el concejo de Parres, que no tenía eventos sidreros importantes y no deja de ser un concejo con buena representación de sidra", explicó Miguel Ángel Rosete, presidente de la Andecha Sidrera. Rosete destacó además que el número de elaboradores locales está aumentando: "Sobre todo está creciendo el número de gente joven que empieza a hacerlo".

Tras las semifinales celebradas en los días previos, ocho palos de sidra compitieron en la final, en el que es el último certamen de sidra casera celebrado en Asturias este año. El jurado decidió que la mejor sidra del concejo de Parres era la de Ignacio Cibrián de Llames de Parres, quedando en segundo puesto la de Nino Rodríguez, de Güexes, y completando el podio José Fonseca, de La Roza.

El público pudo degustar los diferentes caldos tras adquirir un vaso conmemorativo, serigrafiado con el monumento de El Fitu regado en sidra, del que se pusieron a la venta 500 unidades. Los asistentes también participaron en la votación popular para elegir su sidra favorita que se dará a conocer el próximo sábado. En general, hubo buenas sensaciones: "Está muy rica y fresquina. Se nota que hay buena sidra este año", apuntó María Villa, "Ninguna mala, hay gran nivel", añadió Juan Peláez.

El programa del día se completó con el X Encuentro de Bandas de Gaitas, que contó con la participación de la Banda de Gaites DOP Cabrales y la Banda de Gaites El Gumial, de Aller, y los anfitriones, la Banda de Gaites Conceyu de Parres. No faltó tampoco la oferta gastronómica, con productos locales como los callos caseros de Luisa González, quien elaboró unas cincuenta raciones: "Hay muy buen ambiente, es una iniciativa que está muy bien y anima a los vecinos", señaló.

Tras la deliberación del jurado se celebró la entrega de premios y un homenaje a Manuel Corteguera, Socio de Honor del certamen a sus 92 años de edad, y a título póstumo a Marcial Manzano, padre del chef Nacho Manzano, nombrado Presidente de Honor.