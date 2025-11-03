Bada, Cuadroveña y Sobrepiedra aspiran a ser Pueblo Ejemplar de Parres

Las localidades de Bada, Cuadroveña y Sobrepiedra son las tres candidatas que optan este año al galardón de Pueblo Ejemplar de Parres 2025, un reconocimiento que distingue el trabajo vecinal en favor del entorno, el patrimonio y la convivencia en el medio rural.

El jurado visitará los tres pueblos el próximo lunes 3 de noviembre antes de reunirse en el ayuntamiento parragués para decidir, mediante votación secreta, cuál será el ganador de esta XIII edición.

Bada, con 51 habitantes, fue capital del concejo durante 65 años, entre 1693 y 1756 y de nuevo entre 1759 y 1761. Por su parte, Cuadroveña, que ostentó la capitalidad durante 260 años, cuenta actualmente con 99 vecinos. Sobrepiedra, la más pequeña de las candidatas, tiene 45 habitantes.

El jurado estará formado por un representante del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella, la agrupación musical La Batuquina, la asociación de Parres y la Asociación de Jubilados y Pensionistas del concejo. Como marcan las bases desde la creación del galardón en 2013, la presidencia recaerá en el Cronista Oficial de Parres, Francisco Rozada, dirigirá las deliberaciones y las votaciones.

El reglamento del certamen subraya que este reconocimiento tiene como objetivo premiar las iniciativas destacadas en defensa y conservación del entorno natural, del patrimonio histórico, cultural o artístico, así como las obras comunales y manifestaciones de solidaridad llevadas a cabo por los pueblos y colectivos rurales del municipio.

El fallo se dará a conocer durante el XXXIV Certamen de la Castaña y Productos de la Huerta, que se celebrará en Arriondas el próximo 8 de noviembre, jornada en la que también se entregará el premio, dotado con 6.000 euros y una placa conmemorativa.