Llanes contará con tres escuelas taller, donde contratará a 31 trabajadores

El Ayuntamiento de Llanes pondrá en marcha tres escuelas taller tras recibir una subvención de 660.086 euros concedida por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias. El municipio llanisco es el único de la comarca oriental que obtiene financiación para este tipo de programas y uno de los cinco concejos asturianos beneficiados.

Las tres especialidades que se ofrecerán dentro del programa "Llanes VIII" son atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. En conjunto, supondrán la contratación de 31 trabajadores: 15 en atención sociosanitaria, 8 en jardinería y otros 8 en albañilería, durante los ejercicios 2025-2026.

El objetivo principal de estas escuelas taller es impulsar el desarrollo integral y sostenible del municipio, con especial atención a los núcleos rurales. Los proyectos permitirán reforzar los servicios de atención a personas mayores y dependientes, recuperar parques, jardines y zonas verdes, y realizar pequeñas obras de rehabilitación y mantenimiento en infraestructuras municipales, priorizando aquellas ubicadas en áreas rurales o con mayor necesidad de intervención.

La concejala de Promoción de Empleo, María del Mar García Póo, destacó la importancia de estas iniciativas para los vecinos desempleados del concejo: "Les permiten conseguir un trabajo asalariado a la vez que obtienen una formación profesional de calidad".