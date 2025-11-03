Medio Rural adjudica en 112.000 euros la construcción de tres abrevaderos y dos balsas ganaderas en Peñamellera Alta

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 112.530 euros las obras de construcción de tres abrevaderos y dos balsas ganaderas en el monte del Joyetón, en el concejo de Peñamellera Alta.

El objetivo de este proyecto es recoger y almacenar agua procedente de las precipitaciones y escorrentías para abastecer al ganado durante los meses de verano en una zona de amplios pastizales: "Este tipo de infraestructura está pensada para dar cobertura en periodo estival a las explotaciones ganaderas en extensivo en la cordillera del Cuera para evitar las carencias de agua para el ganado en este periodo", puntualizó el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil.

Las dos balsas permitirán almacenar agua y distribuirla mediante tuberías a los tres abrevaderos que se construirán en diferentes puntos del monte con una bañera de fibra de vidrio, recubierta con mampostería de piedra.

El proyecto, financiado en un 60% con recursos del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), contempla la construcción de estas infraestructuras en la zona este y oeste del Joyetón, en el monte de utilidad pública del Cuera.

La cooperativa Asturias Forestal será la encargada de ejecutar las obras, que cuentan con un plazo de diez meses.