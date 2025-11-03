Nueva imagen del área recreativa de Tieves, en Llanes, tras las obras de su puesta a punto
El Ayuntamiento ha llevado a cabo la reparación de la valla de madera del aparcamiento, los bancos y mesas vandalizados, así como otras actuaciones de limpieza
J. Quince
Llanes
El Ayuntamiento de Llanes ha finalizado los trabajos de adecuación y puesta a punto del área recreativa de Tieves, en la villa llanisca, con la reparación de la valla de madera del aparcamiento, tirada por los golpes de los coches.
Esta era la última reparación de una lista de actuaciones ejecutadas por el Consistorio en las últimas semanas en la zona, entre ellas la reparación de los bancos y mesas de madera vandalizados, o la instalación de nuevos carteles informativos en la entrada de este espacio público y del área canina aledaña.
Todas ellas se suman a las actuaciones de limpieza y repintado del antiguo depósito de agua abordadas este verano pasado.
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- El 'toque asturiano' en el Gran Museo Egipcio, que abre sus puertas al mundo junto a las pirámides
- Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
- Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón