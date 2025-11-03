Nueva imagen del área recreativa de Tieves, en Llanes, tras las obras de su puesta a punto

El Ayuntamiento de Llanes ha finalizado los trabajos de adecuación y puesta a punto del área recreativa de Tieves, en la villa llanisca, con la reparación de la valla de madera del aparcamiento, tirada por los golpes de los coches.

Esta era la última reparación de una lista de actuaciones ejecutadas por el Consistorio en las últimas semanas en la zona, entre ellas la reparación de los bancos y mesas de madera vandalizados, o la instalación de nuevos carteles informativos en la entrada de este espacio público y del área canina aledaña.

Todas ellas se suman a las actuaciones de limpieza y repintado del antiguo depósito de agua abordadas este verano pasado.