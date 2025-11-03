La PR-1 permanecerá cortada desde este lunes entre Arriondas y Sinariega por obras en la estructura del ferrocarril
El corte durará hasta el 19 de diciembre, y se establecerá un desvío provisional por la AS-260
J. Quince
Parres
La carretera PR-1, que conecta Arriondas con Sinariega, permanecerá cerrada al tráfico desde este lunes 3 de noviembre hasta el próximo 19 de diciembre, ambos incluidos, debido a las obras de reparación de la estructura del ferrocarril.
El cierre total afectará al acceso y salida de la capital parraguesa, en el punto kilométrico 0,06 y se mantendrá diariamente entre las 7:00 y las 19:00 horas.
Durante el periodo de obras, el tráfico se desviará por un itinerario provisional habilitado a través de la carretera AS-260 Arriondas-Colunga, tal y como ha comunicado este domingo la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.
