Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega a Llanes la muestra de cine documental "Falares"

La Casa Municipal de Cultura acoge dos jornadas de proyecciones que dialogan sobre la memoria, el arte, la identidad y las transformaciones sociales

Casa de Cultura de Llanes.

Casa de Cultura de Llanes. / Ramón Díaz

J. Quince

Llanes

La muestra de cine documental "Falares" llega esta semana a Llanes. Este jueves y viernes, 6 y 7 de noviembre los vecinos podrán disfrutar en la Casa Municipal de Cultura de proyecciones gratuitas y abiertas al público en general hasta completar aforo, con títulos premiados que dialogan sobre la memoria, el arte, la identidad y las transformaciones sociales.

El jueves la primera sesión será a las 18:30 horas con "Festina Lente", de Ana G. Argüelles. Se trata de un cortometraje documental con elementos experimentales que propone un ejercicio de memoria y reflexión. Inspirado en la “modernidad líquida” y en el texto "Tipos de agua" de Anne Carson, el filme invita al espectador a un viaje sensorial a través de diversas ciudades y sus aguas, explorando la fragilidad del recuerdo, el paso del tiempo y el amor como corriente que todo lo une. Fue reconocido con una Mención Especial Asturies Cutiometraxes en el Festival Internacional de Cine de Gijón 2024 y ganador del premio Llaboral Cinemateca Curtios.

A las 19:30 horas "Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial", de Richard Zubelzu. Es un documental que recupera los hechos ocurridos en la localidad cántabra de Reinosa durante la reconversión industrial de los años 80. A través de testimonios y material de archivo, la película reflexiona sobre el impacto social y humano de las decisiones políticas que marcaron profundamente a toda una comunidad. Un relato necesario sobre la memoria obrera y la responsabilidad del Estado ante los derechos laborales.

El viernes a las 18:20 horas se proyectará "Herminio", de Pablo Casanueva. Una mirada íntima a la relación entre el escultor Herminio Álvarez y el paisaje que rodea su obra. La película plantea una reflexión sobre el equilibrio entre arte y naturaleza, y sobre cómo el entorno puede ser parte inseparable del proceso creativo.

Y, finalmente, la proyección de "María la Portuguesa", de Eduardo Montero, será a las 19:30 horas. Amaranta Cano, hija del cantautor Carlos Cano, reconstruye los hechos que inspiraron una de sus canciones más emblemáticas. En un recorrido entre Andalucía y Portugal, el documental entrelaza historia, música y memoria colectiva, con la participación de artistas como Teresa Salgueiro, Antonio Chainho, Rozalén, Raúl Rodríguez y Martirio. Un homenaje al fado portugués, a Amália Rodrigues y al eterno diálogo entre las culturas de frontera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
  2. La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
  3. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  4. Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
  5. ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
  6. Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
  7. Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
  8. No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)

La desconocida e impresionante cascada asturiana situada a tan solo media hora de Gijón: en un acantilado y con salto directo al mar Cantábrico

La desconocida e impresionante cascada asturiana situada a tan solo media hora de Gijón: en un acantilado y con salto directo al mar Cantábrico

En directo | Comparece Ángel Víctor Torres tras las últimas revelaciones del caso Koldo

En directo | Comparece Ángel Víctor Torres tras las últimas revelaciones del caso Koldo

Llega a Llanes la muestra de cine documental "Falares"

Llega a Llanes la muestra de cine documental "Falares"

Este es el "Pueblo ejemplar de Parres" 2025, galardonado por combinar tradición y modernidad

Este es el "Pueblo ejemplar de Parres" 2025, galardonado por combinar tradición y modernidad

Directo | Declaración de Ángel Víctor Torres tras las últimas declaraciones del caso Koldo

Directo | Declaración de Ángel Víctor Torres tras las últimas declaraciones del caso Koldo

WhatsApp Web no funciona: usuarios de todo el mundo avisan de una caída de la aplicación de mensajería en el ordenador

WhatsApp Web no funciona: usuarios de todo el mundo avisan de una caída de la aplicación de mensajería en el ordenador

Adara Molinero, muy preocupada en su regreso a España tras estar en Supervivientes: "Tengo miedo"

Adara Molinero, muy preocupada en su regreso a España tras estar en Supervivientes: "Tengo miedo"

Teresa Olivera, abuela de Caroline, en uno de sus múltiples llamamientos para encontrar a su nieta.

Teresa Olivera, abuela de Caroline, en uno de sus múltiples llamamientos para encontrar a su nieta.
Tracking Pixel Contents