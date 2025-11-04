Llega a Llanes la muestra de cine documental "Falares"

La muestra de cine documental "Falares" llega esta semana a Llanes. Este jueves y viernes, 6 y 7 de noviembre los vecinos podrán disfrutar en la Casa Municipal de Cultura de proyecciones gratuitas y abiertas al público en general hasta completar aforo, con títulos premiados que dialogan sobre la memoria, el arte, la identidad y las transformaciones sociales.

El jueves la primera sesión será a las 18:30 horas con "Festina Lente", de Ana G. Argüelles. Se trata de un cortometraje documental con elementos experimentales que propone un ejercicio de memoria y reflexión. Inspirado en la “modernidad líquida” y en el texto "Tipos de agua" de Anne Carson, el filme invita al espectador a un viaje sensorial a través de diversas ciudades y sus aguas, explorando la fragilidad del recuerdo, el paso del tiempo y el amor como corriente que todo lo une. Fue reconocido con una Mención Especial Asturies Cutiometraxes en el Festival Internacional de Cine de Gijón 2024 y ganador del premio Llaboral Cinemateca Curtios.

A las 19:30 horas "Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial", de Richard Zubelzu. Es un documental que recupera los hechos ocurridos en la localidad cántabra de Reinosa durante la reconversión industrial de los años 80. A través de testimonios y material de archivo, la película reflexiona sobre el impacto social y humano de las decisiones políticas que marcaron profundamente a toda una comunidad. Un relato necesario sobre la memoria obrera y la responsabilidad del Estado ante los derechos laborales.

El viernes a las 18:20 horas se proyectará "Herminio", de Pablo Casanueva. Una mirada íntima a la relación entre el escultor Herminio Álvarez y el paisaje que rodea su obra. La película plantea una reflexión sobre el equilibrio entre arte y naturaleza, y sobre cómo el entorno puede ser parte inseparable del proceso creativo.

Y, finalmente, la proyección de "María la Portuguesa", de Eduardo Montero, será a las 19:30 horas. Amaranta Cano, hija del cantautor Carlos Cano, reconstruye los hechos que inspiraron una de sus canciones más emblemáticas. En un recorrido entre Andalucía y Portugal, el documental entrelaza historia, música y memoria colectiva, con la participación de artistas como Teresa Salgueiro, Antonio Chainho, Rozalén, Raúl Rodríguez y Martirio. Un homenaje al fado portugués, a Amália Rodrigues y al eterno diálogo entre las culturas de frontera.