La mejora de la red de saneamiento de Sellañu, en Ponga, adjudicada en 127.000 euros
Las obras se centrarán en reponer un colector, instalar una nueva arqueta de bombeo y rehabilitar cuatro acometidas domiciliarias
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 126.703 euros la mejora de la red de saneamiento de Sellañu, en el concejo de Ponga, a la empresa Citanias Obras y Servicios S.L.U. El proyecto tiene como objetivo renovar el tramo final del colector que recoge las aguas residuales en Tribiertu, que se incorporan a la red de saneamiento de Sellañu, equipada con una estación depuradora. Actualmente, este tramo cruza el cauce del río Vallemoru, lo que provoca frecuentes roturas debido a la erosión y al arrastre de materiales que genera el curso fluvial durante las crecidas.
Para solucionar este problema se construirá una arqueta de bombeo, aguas arriba, que permitirá eliminar este paso. Este sistema recogerá y elevará las aguas residuales de Tribiertu y las impulsará directamente hacia el colector de Sellañu, incrementando así la fiabilidad del sistema. Además, se limpiarán y repondrán cuatro acometidas domiciliarias situadas en la margen izquierda del río, que están inutilizadas por la acumulación de sedimentos y los daños producidos en las conducciones.
Dos bombas trituradoras
La obra contempla sustituir 68 metros de colectores, renovar las conexiones con los actuales pozos de registro y construir tres nuevos. También se ejecutará una arqueta de bombeo de hormigón armado, equipada con dos bombas trituradoras para aguas residuales. Una vez finalizados los trabajos, se repondrán todos los elementos afectados, como cierres, muros, caminos y viales.
Esta actuación se enmarca en el plan de inversiones que el Gobierno de Asturias realiza para modernizar las infraestructuras hidráulicas, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios básicos en todo el territorio, mejorar la eficiencia del ciclo del agua y contribuir a la protección del entorno natural.
