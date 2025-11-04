Nace la Fundación Javier Guitián Rodríguez para ayudar a los jóvenes de Llanes y Ribadedeva: "Queríamos devolver toda la gratitud que recibimos"

Al llanisco Javier Guitián Rodríguez se le recordará siempre por su sonrisa, su alegría y su entrega. Era un joven muy querido en Llanes, deportista y vinculado al bando de La Guía, y su fallecimiento en agosto de 2024 a sus 27 años, dejó un enorme vacío entre sus familiares, amigos y vecinos.

Desde entonces, han sido muchas los homenajes que han querido mantener vivo su recuerdo: el Ayuntamiento de Llanes dio su nombre al hoyo 12 del campo municipal de golf, y el tradicional Torneo de Fútbol Virgen de Guía pasó a convertirse en el Memorial Javier Guitián, además de un nuevo torneo rotativo entre las tres sedes de los clubes donde militó, el Club Deportivo Llanes,el San Jorge y la Agrupación Deportiva Ribadedeva.

Ahora, su nombre vuelve a sonar con fuerza gracias a una iniciativa que refleja su espíritu solidario y vital: la creación de la Fundación Javier Guitián Rodríguez, impulsada por su familia y allegados con el objetivo de ayudar a los jóvenes llaniscos y ribadedenses en sus estudios académicos.

El pasado viernes 31 de octubre, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Llanes acogió la presentación oficial de la nueva entidad, en un acto multitudinario cargado de emoción y que contó con la presencia del alcalde, Enrique Riestra, la concejala de Servicios Sociales, Priscila Alonso, y buena parte de la coorporación municipal. Intervinieron también Alberto Guitián, hermano del homenajeado y presidente de la fundación, y Andrés Carreño, amigo personal de Javier, quienes recordaron su figura y explicaron los fines de esta nueva iniciativa.

Alberto Guitián explicó que la idea nació del cariño recibido tras la pérdida de su hermano: "Vimos muchos gestos y muestras de afecto, tanto de los clubes deportivos donde jugó como de los bandos de Llanes, amigos... Queríamos devolver esa gratitud y se nos ocurrió que la mejor manera era promocionar una fundación a nivel de educación en la cual pudiéramos dar unas becas a los jóvenes".

Javier Guitián Rodríguez / R. J. Q.

La fundación, que se construyó oficialmente en septiembre de este año, tiene previsto lanzar su primera convocatoria de becas para el curso 2026-2027, ya que, según Alberto, "queríamos empezar este año, pero por cuestiones de gestión no fue posible".

Las becas Javier Guitián Rodríguez, de carácter totalmente privado e independiente, estarán destinadas a jóvenes de entre 16 y 25 años, vecinos de Llanes o Ribadedeva, y cubrirán gastos como matrícula, alojamiento, transporte, manutención o material didáctico: "Están pensadas para los chicos de ambos municipios y para usos académicos principalmente de universidad, sin cerrar vías a futuro como la formación profesional", detallaron.

Los criterios de concesión tendrán en cuenta la situación económica familiar y el rendimiento académico, buscando "esa equidad entre lo que es la situación económica del núcleo familiar y el rendimiento académico", señaló Alberto.

El presidente de la fundación recordó también el espíritu generoso y sociable de su hermano: "Por su forma de ser, Javier estaba muy integrado, estuvo metido también en cursos de verano para niños y veíamos ahí el enfoque. Tenía mucha simpatía con gente joven y mayor. Tenía don de gentes y sabía relacionarse con todo el mundo". Además, quiso subrayar el motivo práctico que inspira la ayuda: "Sabemos los gastos que supone siendo de los extremos de la comunidad ir a estudiar a Oviedo o a Gijón son mucho mayores que la gente cuya familia pueda vivir en esas ciudades, y queríamos paliar un poco eso a aquellos que lo merezcan".

La Fundación Javier Guitián Rodríguez contará con la colaboración de los ayuntamientos de Llanes y Ribadedeva, así como de personas y empresas que ya se han implicado en la causa y colaboran en la búsqueda de fondos para sostener el proyecto.

Más que una entidad de ayuda, la fundación es un legado emocional y un compromiso con la juventud llanisca y ribadedense. Un homenaje duradero a Javier, que seguirá presente en su tierra impulsando oportunidades de futuro.