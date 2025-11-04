La premiada compañía "Os Náufragos Teatro" actúa este miércoles en Colunga

La Sala Loreto de Colunga acogerá este miércoles, a las 17:00 horas, la representación de "Hugo", a cargo de la compañía "Os Náufragos Teatro" que se encuentra de gira con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Tras el espectáculo se provocará en encuentro entre el público y los integrantes de la compañía.

Se trata de un espectáculo para todos los públicos que aborda, con la máxima sensibilidad, la microdiscriminación diaria que experimentan las personas con TEA, un trastorno del espectro autista. "Hugo" habla de la empatía, la necesidad de comunicarse y la belleza e importancia de la diferencia.

Premio "María Casares" 2022

Hugo es diferente: le encantan los aviones y también toca el piano. Laia lo visita todos los días. A Laia le gusta conversar y cuidar sus plantas. Hugo tiene TEA. "Hugo" es el encuentro entre dos personas iguales con formas distintas de comunicarse.

Con esta obra, dirigida por Gustavo del Río, "Os Náufragos teatro" se alzó con el premio "María Casares" 2022 al mejor espectáculo infantil, concedido por la Asociación de Actrices y Actores de Galicia.

Compromiso con cuestiones sociales

La compañía coruñesa desarrolla un trabajo plenamente comprometido con cuestiones sociales, dando visibilidad desde hace décadas a las realidades de los colectivos más vulnerables o marginados. En los últimos años ha realizado giras con sus obras por toda España y también por países como Portugal, México, Uruguay, Colombia o Cuba.

Además del mencionado premio, el colectivo ha estado nominado como mejor espectáculo internacional en los premios "Florencio" 2023 en Uruguay. Y sus obras han sido seleccionadas en festivales y convocatorias como FETEN-Gijón, Circuito ASSITEJ-España o el Congreso Mundial de ASSITEJ en Cuba, en 2024, siendo la única compañía española seleccionada.