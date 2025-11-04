Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La premiada compañía "Os Náufragos Teatro" actúa este miércoles en Colunga

El grupo representará "Hugo", espectáculo para todos los públicos que aborda la microdiscriminación diaria que experimentan las personas con trastorno del espectro autista

Un momento de la representación de &quot;Hugo&quot;.

Un momento de la representación de "Hugo". / LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Colunga

La Sala Loreto de Colunga acogerá este miércoles, a las 17:00 horas, la representación de "Hugo", a cargo de la compañía "Os Náufragos Teatro" que se encuentra de gira con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Tras el espectáculo se provocará en encuentro entre el público y los integrantes de la compañía.

Se trata de un espectáculo para todos los públicos que aborda, con la máxima sensibilidad, la microdiscriminación diaria que experimentan las personas con TEA, un trastorno del espectro autista. "Hugo" habla de la empatía, la necesidad de comunicarse y la belleza e importancia de la diferencia.

Premio "María Casares" 2022

Hugo es diferente: le encantan los aviones y también toca el piano. Laia lo visita todos los días. A Laia le gusta conversar y cuidar sus plantas. Hugo tiene TEA. "Hugo" es el encuentro entre dos personas iguales con formas distintas de comunicarse.

Con esta obra, dirigida por Gustavo del Río, "Os Náufragos teatro" se alzó con el premio "María Casares" 2022 al mejor espectáculo infantil, concedido por la Asociación de Actrices y Actores de Galicia.

Compromiso con cuestiones sociales

La compañía coruñesa desarrolla un trabajo plenamente comprometido con cuestiones sociales, dando visibilidad desde hace décadas a las realidades de los colectivos más vulnerables o marginados. En los últimos años ha realizado giras con sus obras por toda España y también por países como Portugal, México, Uruguay, Colombia o Cuba.

Además del mencionado premio, el colectivo ha estado nominado como mejor espectáculo internacional en los premios "Florencio" 2023 en Uruguay. Y sus obras han sido seleccionadas en festivales y convocatorias como FETEN-Gijón, Circuito ASSITEJ-España o el Congreso Mundial de ASSITEJ en Cuba, en 2024, siendo la única compañía española seleccionada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
  2. Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
  3. Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
  4. Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
  5. Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
  6. No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
  7. El enfado del ovetense Luis García, entrenador de Las Palmas, en El Molinón: 'Solo se miran las bajas del lado del Sporting
  8. La ambiciosa solución antiatascos para la autopista 'Y' que nunca se ejecutó en Asturias

Lucha contra los caminantes y protege a los supervivientes con el evento especial de World of Tanks y The Walking Dead

Lucha contra los caminantes y protege a los supervivientes con el evento especial de World of Tanks y The Walking Dead

Hacienda dará un beneficio de 1.400 euros a aquellos que convivan con mayores de 75 años

Hacienda dará un beneficio de 1.400 euros a aquellos que convivan con mayores de 75 años

La mejora de la red de saneamiento de Sellañu, en Ponga, adjudicada en 127.000 euros

La mejora de la red de saneamiento de Sellañu, en Ponga, adjudicada en 127.000 euros

Tellado reclama a Vox "altura de miras" para reemplazar a Mazón: "Es lo que nos demandan los valencianos"

Tellado reclama a Vox "altura de miras" para reemplazar a Mazón: "Es lo que nos demandan los valencianos"

La premiada compañía "Os Náufragos Teatro" actúa este miércoles en Colunga

La premiada compañía "Os Náufragos Teatro" actúa este miércoles en Colunga

Deja de usar la tarjeta de crédito en el supermercado: los expertos se muestran de acuerdo y lo piden a los consumidores por un motivo lógico

Deja de usar la tarjeta de crédito en el supermercado: los expertos se muestran de acuerdo y lo piden a los consumidores por un motivo lógico
Tracking Pixel Contents