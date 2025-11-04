Este es el "Pueblo ejemplar de Parres" 2025, galardonado por combinar tradición y modernidad

Sobrepiedra ha sido la localidad elegida como la ganadora del XIII Premio Pueblo Ejemplar de Parres, imponiéndose a las localidades de Bada y Cuadroveña, con cuatro votos a favor de los cinco posibles.

El fallo fue adoptado por el jurado, integrado por Mini Ordiales, de Amigos de Parres, Manuel Cuadriello, del CODIS, María Flor Reguero, de Pensionistas El Sueve, Herminia Tereñes, de La Batuquina y Francisco Rozada, Cronista Oficial del concejo, tomaron la decisión tras visitar el pasado lunes los tres pueblos candidatos.

Relatos "muy apasionantes"

Según destacaron, el premio reconoce "la actividad comunitaria que mantiene" Sobrepiedra, así como el sólido soporte documental que lo acredita y que fue presentado con su candidatura, incluyendo textos históricos, numerosas fotografías con relatos "muy apasionantes" y otros testimonios locales.

Entre los méritos del pueblo, el jurado resaltó su capilla de ocho siglos dedicada a San Bartolomé, la gestión comunitaria de la traída de aguas, la recuperación y divulgación de elementos de la cultura tradicional, la inversión en obras para mejorar el vecindario, y la organización de celebraciones colectivas.

Medio centenar de vecinos

Además, subrayaron el plan comunitario que combina tradición y modernidad, un modelo que es "un ejemplo a seguir por otras localidades, grupos y pueblos del concejo, especialmente en este tiempo de crisis del medio rural en Asturias".

La localidad, que cuenta con medio centenar de vecinos, recibirá este sábado el galardón, valorado en 6.000 euros en el marco del XXXIV Certamen de la Castaña y Productos de la Huerta que se celebra en Arriondas.