Así ha sido la mejora del refugio Vega de Urriellu, en los Picos de Europa, que ha costado 369.000 euros

El refugio Vega de Urriellu, en el corazón del parque nacional de los Picos de Europa, ha visto mejorados sus equipamientos. La Consejería de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de mejora renovación integral del sistema de tratamiento de aguas residuales del inmueble. Para ello, se han mejorado los equipamientos y se ha incrementado su eficiencia, al tiempo que se han adaptado a los estándares requeridos para un parque nacional.

La actuación, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos del programa NextGenerationEU, ha supuesto una inversión de 369.429 euros.

Operarios durante la ejecución de las obras. / P. A.

Adecuación paisajística

En concreto, el Gobierno de Asturias ha instalado un nuevo colector general para captar las aguas procedentes del refugio y equipos prefabricados de depuración. También se ha adecuado una zona del entorno del refugio para facilitar la infiltración al terreno de las aguas ya depuradas. Además, se ha remozado el sistema de captación y almacenamiento, una actuaciónque el Ejecutivo autonómico juzga "fundamental" con vistas al periodo estival, cuando el refugio recibe mayor cantidad de visitantes.

Porteo de materiales hasta la vega de Urriellu. / P. A.

Los trabajos se completaron con la restauración de la zona en la que se ubican los nuevos equipos de depuración. Según el Gobierno asturiano, con esta adecuación paisajística se ha conseguido "integrar por completo la actuación en este emblemático espacio". Durante las obras, el transporte de materiales se realizó mediante porteo en helicóptero, debido a la altitud y la dificultad que supone llegar a este equipamiento por otras vías.

Mejora de la calidad de las aguas

El refugio está situado a unos 1.960 metros de altitud, a los pies del Picu Urriellu. Las obras se han desarrollado en coordinación con la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, que es el departamento encargado de gestionar los refugios.

"Los trabajos mejoran sensiblemente la calidad de las aguas en un entorno protegido que cuenta, además, con una hidrogeología muy singular. La vega de Urriellu tiene una larga tradición de deportes de montaña, y la adecuación del refugio garantiza el futuro del equipamiento en condiciones de sostenibilidad y respeto ambiental", ha destacado el Gobierno del Principado.