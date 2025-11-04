Así ha sido la mejora del refugio Vega de Urriellu, en los Picos de Europa, que ha costado 369.000 euros
Las obras, financiadas con fondos europeos, han permitido renovar el sistema de tratamiento de aguas residuales y adaptarlo a los estándares de calidad del parque nacional
El refugio Vega de Urriellu, en el corazón del parque nacional de los Picos de Europa, ha visto mejorados sus equipamientos. La Consejería de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de mejora renovación integral del sistema de tratamiento de aguas residuales del inmueble. Para ello, se han mejorado los equipamientos y se ha incrementado su eficiencia, al tiempo que se han adaptado a los estándares requeridos para un parque nacional.
La actuación, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos del programa NextGenerationEU, ha supuesto una inversión de 369.429 euros.
Adecuación paisajística
En concreto, el Gobierno de Asturias ha instalado un nuevo colector general para captar las aguas procedentes del refugio y equipos prefabricados de depuración. También se ha adecuado una zona del entorno del refugio para facilitar la infiltración al terreno de las aguas ya depuradas. Además, se ha remozado el sistema de captación y almacenamiento, una actuaciónque el Ejecutivo autonómico juzga "fundamental" con vistas al periodo estival, cuando el refugio recibe mayor cantidad de visitantes.
Los trabajos se completaron con la restauración de la zona en la que se ubican los nuevos equipos de depuración. Según el Gobierno asturiano, con esta adecuación paisajística se ha conseguido "integrar por completo la actuación en este emblemático espacio". Durante las obras, el transporte de materiales se realizó mediante porteo en helicóptero, debido a la altitud y la dificultad que supone llegar a este equipamiento por otras vías.
Mejora de la calidad de las aguas
El refugio está situado a unos 1.960 metros de altitud, a los pies del Picu Urriellu. Las obras se han desarrollado en coordinación con la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, que es el departamento encargado de gestionar los refugios.
"Los trabajos mejoran sensiblemente la calidad de las aguas en un entorno protegido que cuenta, además, con una hidrogeología muy singular. La vega de Urriellu tiene una larga tradición de deportes de montaña, y la adecuación del refugio garantiza el futuro del equipamiento en condiciones de sostenibilidad y respeto ambiental", ha destacado el Gobierno del Principado.
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El enfado del ovetense Luis García, entrenador de Las Palmas, en El Molinón: 'Solo se miran las bajas del lado del Sporting
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento