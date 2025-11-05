Adjudicada una inversión de 1,3 millones que beneficiará a 2.500 personas en Ribadesella
La actuación afecta a las localidades de Cuerres, Toriellu, Camangu, Meluerda y Collera y a los barrios altos de la capital del concejo
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado a la empresa Asturviesca las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua en la zona de Guadamía, en Ribadesella, por un importe de 1.328.433 euros. El proyecto cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Esta actuación permitirá renovar por completo el sistema de suministro en las localidades de Cuerres, Toriellu, Camangu, Meluerda, Collera y en los barrios altos de la villa de Ribadesella, de modo que beneficiará directamente a unas 2.500 personas.
El objetivo es garantizar el suministro de agua durante todo el año, especialmente en verano, cuando se reduce el caudal y aumenta la población de la zona. Además, se mejorará tanto la cantidad como la calidad del agua disponible.
Principales actuaciones previstas
- Captación subterránea en Guadamía, mediante una perforación horizontal dirigida, para asegurar el suministro en épocas de estiaje.
- Renovación de la conducción principal. Se sustituirá la tubería entre el azud actual y la estación de bombeo de Belmonte por una nueva de polietileno.
- Modernización del sistema de bombeo y potabilización, con nuevos equipos electromecánicos en Belmonte y la instalación de un sistema de tratamiento con cuatro filtros de arena a presión, con capacidad para depurar hasta 90 metros cúbicos por hora.
- Construcción de un nuevo depósito de 450 metros cúbicos en la cabecera del sector Guadamía, en un promontorio entre la autovía A-8 y Cuerres.
- Conexión con la red existente, mediante una nueva tubería de impulsión que enlazará la estación de Belmonte con el depósito y lo conectará a la arteria principal de distribución.
Además de su impacto técnico, el proyecto tiene una importante dimensión social y medioambiental, ya que contribuye a la cohesión territorial, la adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
Esta intervención forma parte de la estrategia del Gobierno del Principado para modernizar, mejorar y digitalizar el ciclo integral del agua, con una inversión prevista de más de 100 millones en infraestructuras hidráulicas en 56 municipios. Las actuaciones abarcan saneamiento, depuración, abastecimiento y prevención de inundaciones.
