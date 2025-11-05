Tener una casa en plena montaña en los Picos de Europa en Asturias es posible y a muy buen precio: buen estado, en pleno corazón natural y por poco más de 60.000 euros

Asturias es un paraíso por muchos motivos. Sus ciudades están rodeadas de parajes naturales que se quedan para siempre en la memoria y sus costas bañadas por el mar Cantábrico, rico en vida y belleza. Desde sus cumbres puede disfrutar el visitante de lo que es sentir la montaña y al tiempo, descender para estar en la cosa en apenas unos minutos. Esa proximidad pero, a la vez, esa capacidad de poder aislarse en una naturaleza cambiante es solo uno de los secretos de la región.

Por ello, no es de extrañar que tanto los propios asturianos, como los visitantes de fuera, busquen un hogar en plena naturaleza donde poder desconectar de la rutina diaria, el bullicio de la vida laboral y poder pasar en familia o en solitario el tiempo descansando rodeado de prados o valles.

Encontrarla casa perfecta no es una tarea sencilla, dado que hay que saber qué queremos, dónde lo queremos y, sobre todo, que su precio se ajuste a nuestro bolsillo. En el portal inmobiliario tucasa.com se encuentra un secreto donde podemos vivir en pleno corazón de los Picos de Europa en una pequeña casa ubicada en una parcela de más de 13.000 metros cuadrados (13193 m2 ).

"Descubre esta espectacular cabaña situada en Amieva, el corazón de los Picos de Europa, un lugar ideal para quienes buscan escapar del bullicio y disfrutar de la naturaleza. Esta propiedad cuenta con más de 9 mil metros cuadrados de terreno, lo que ofrece amplias posibilidades tanto para uso recreativo como residencial. El entorno es tranquilo y soleado, rodeado por majestuosas montañas que brindan vistas impresionantes durante todo el año. Su localización estratégica permite un fácil acceso a los pueblos cercanos, donde podrás encontrar todos los servicios necesarios sin perder la paz que este rincón natural proporciona. Perfecta para aquellos amantes del senderismo o simplemente deseosos de relajarse lejos del estrés urbano".

Esta vivienda con un baño y una habitación y está en "buen estado", según el propio anuncio que ha colgado el portal inmobiliario.

Amieva está a unos 20 minutos de Cangas de Onís, y a tres cuartos de hora de Ribadesella, por lo que apenas hay distancia entre los majestuosos Picos de Europa y la costa. Otro factor a tener en cuenta a la hora de adquirir esta vivienda es su precio, ya que puedes tener una casa en el corazón de la montaña por 65.000 euros.