Ciclo de conferencias del RIDEA por el centenario del reconocimiento de Villamayor (Piloña) como Entidad Local Menor
El cronista del concejo, Andrés Martínez Vega, abrirá el evento este viernes con una semblanza histórica de la parroquia rural
La sala polivalente de Villamayor, en Piloña, será escenario durante este mes de un ciclo de conferencias coordinado por el cronista oficial de Piloña, Andrés Martínez Vega, que abordará la historia local y los desafíos del mundo rural. La programación se desarrollará a lo largo de tres viernes consecutivos. Todas las ponencias comenzarán a las 19.00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.
La inauguración del ciclo, que conmemora el reconocimiento de Villamayor como entidad Local Menor, será este viernes 7, con la conferencia "Semblanza histórica de la parroquia rural de Villamayor", a cargo de Andrés Martínez Vega. Además de cronista oficial, Martínez Vega es subdirector y miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Su intervención promete un recorrido por el pasado de esta parroquia, que conmemora este año el centenario de su reconocimiento como Entidad Local Menor.
"La agonía del mundo rural"
El ciclo continuará el viernes 14, con la conferencia "La agonía del mundo rural". El ponente será Rafa González Muñiz, director de Orbayu Naturaleza y del programa "Agrogestiona" de Radio Intereconomía, quien aportará una perspectiva actual sobre los retos demográficos y socioeconómicos que afrontan en la actualidad las comunidades rurales.
La clausura está programada para el viernes 21, bajo el título" Vedrunas y viatores, dos modelos educativos en la villa de Infiesto", que será impartida por Andrés Martínez Cardín, doctor en Historia de la Educación. Esta charla se adentrará en los sistemas de enseñanza que han marcado el desarrollo cultural de la zona.
El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), que organiza el ciclo, pretende ofrecer a la ciudadanía una mirada integral, que va desde el análisis histórico hasta la reflexión sobre el presente y futuro del medio rural.
