Llanes concluye la apertura del camino de Jabunte, en Vidiago

El Ayuntamiento de Llanes ha concluido los trabajos de apertura y acondicionamiento del camino ganadero de Jabunte (Ḥabunte), en la Sierra Plana de La Borbolla, en términos de la localidad de Vidiago. Esta pista permitirá el acceso a las últimas fincas que aún no tenían camino, antes de producirse los repartos de parcelas municipales en la Sierra Plana.

El camino, de aproximadamente 400 metros de longitud, ha sido ejecutado por el servicio de maquinaria municipal, con un costo para los materiales empleados en su ejecución cercano a los 10.000 euros.

El material utilizado para el relleno del camino, que resultó de extraordinaria calidad, procede del reciclaje de los escombros y áridos obtenidos de las obras de reordenación urbana de las calles Cuba y Venezuela de la villa de Llanes, conveniente triturados de forma previa.