Malestar en la zona rural de Cangas de Onís por las deficiencias del servicio de Correos
"Los trabajadores de Correos dicen que están hartos de protestar y que no les hacen caso", apuntan vecinos de Tornín afectados por la anómala situación
Siguen las quejas por el mal funcionamiento del servicio de Correos en la zona de Cangas de Onís. "En Tornín y pueblos de la ría estamos muy descontentos con el servicio de Correos, pues viene a pasar una vez cada ocho días. Así que hay recetas que caducan y citas médicas que llegan tarde o el mismo día de la consulta", señalan algunos enojados residentes en esa zona del concejo de Cangas de Onís.
"Los trabajadores de Correos dicen que están hartos de protestar y que no les hacen caso, que se jubilan carteros y no meten a nadie, con lo cual la zona es cada vez mayor", añaden esos afectados por el servicio postal, dependiente de la Oficina de Cangas de Onís.
El dilema de la falta de personal dependiente de las oficinas de Correos en algunos puntos del oriente de Asturias, sobremanera en Cangas de Onís y también en Llanes, viene siendo un grave problema desde antes de la temporada estival en la comarca. Las demoras han ido creciendo y el malestar es cada vez más patente en las zonas rurales, cada vez con menos servicios y más aislados, sin que se hayan dado soluciones a los afectados. El tiempo pasa, las cartas llegan con retraso y la gente se considera olvidada por parte de quienes deben solventar el dilema.
