El oriente de Asturias se convierte en la capital nacional del voleibol formativo

El Campeonato de España Infantil Femenino de Voleibol regresará al Oriente de Asturias del 27 al 31 de mayo de 2026, convirtiendo a la comarca en el epicentro del voleibol formativo nacional. El evento está organizado por el AD Playas de Llanes en colaboración con la Federación de Voleibol del Principado de Asturias (FVBPA) y la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), y contará con la participación de los 32 mejores equipos del país, lo que supondrá la llegada de más de 520 deportistas y técnicos, además de familiares, acompañantes y aficionados.

Durante cinco días, las localidades de Llanes, Posada, Ribadesella y Arriondas serán sede de una competición que no solo tiene un importante valor deportivo, sino también un marcado impacto social, turístico y económico para toda la comarca oriental.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Federación Asturiana de Voleibol y, especialmente, a la Real Federación Española de Voleibol, por confiar en nuestro club y en nuestro territorio para acoger un campeonato de esta magnitud. Es una oportunidad que asumimos con mucha ilusión y responsabilidad, conscientes del enorme escaparate que supone para nuestro pueblo y para el voleibol asturiano”, señalan desde la AD Playas de Llanes.

El club organizado del evento, además de anfitrión, apunta “que esta designación es “un reconocimiento al esfuerzo de años en la promoción del voleibol base y en la organización de eventos de calidad, pero también una ocasión para devolver a la sociedad local parte del apoyo recibido. “Este campeonato lo afrontamos con humildad y con el deseo de agradecer al comercio local, a la hostelería y a nuestros colaboradores su compromiso con el deporte. Durante la temporada pedimos ayuda para que nuestros equipos puedan competir, y ahora queremos devolver un poco de esa confianza con un evento que atraerá visitantes, dará vida a nuestras calles y servirá de impulso económico en vísperas del verano.”

Un reto de primer nivel

Por su parte, la Federación de Voleibol del Principado de Asturias, presidida por el llanisco Luis Ángel Ruenes Argüelles, destaca su plena confianza en la organización: ““Sabemos que la AD Playas de Llanes y las localidades implicadas están perfectamente capacitadas para acoger un campeonato de esta envergadura. Contamos con unas instalaciones deportivas de gran calidad, una estructura organizativa contrastada y una comarca que ya ha demostrado su capacidad para responder ante eventos nacionales. Mover a 32 equipos y coordinar la competición en cuatro sedes diferentes es un desafío importante, pero estamos convencidos de que será un éxito rotundo, tanto deportivo como organizativo.”

Promoción local y campaña turística

Conscientes del impacto económico que genera un evento de estas características, la AD Playas de Llanes pondrá en marcha a partir del mes de enero una campaña de promoción en las cuatro localidades sede, con la edición de una revista oficial en formato papel y digital.

Esa publicación servirá para promocionar la oferta turística, cultural y comercial del Oriente del Principado de Asturias, incluyendo anuncios, experiencias y paquetes turísticos diseñados para las familias y visitantes que se acerquen durante los días del campeonato.

“Queremos que este evento no solo sea una gran cita deportiva, sino también una oportunidad para mostrar todo lo que ofrece nuestra comarca. Llanes, Posada, Ribadesella y Arriondas tienen una enorme riqueza natural, cultural y gastronómica, y el campeonato será una ventana para darlo a conocer a cientos de personas que, estamos seguros, querrán volver”, explican.