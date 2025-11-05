El Paseo de los Vencedores del Sella, en Ribadesella, ya tiene una placa más
Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano, ganadores del último Descenso, inmortalizados
Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano, campeones de la 87.ª edición del Descenso Internacional de Sella, disputado el pasado 9 de agosto, ya están inmortalizados en el paseo de los Vencedores del Sella, en la villa marinera de Ribadesella, junto al de los ganadores de las ediciones anteriores.
"Dos deportistas locales -pertenecientes al Club Piragüismo El Sella- que hicieron vibrar a todos los riosellanos en esta prueba internacional, en la que se impusieron como los grandes piragüistas que son. Una vez más, enhorabuena a los dos. Sirva esta placa para mantener aún más vivo en la memoria de todos, el recuerdo de esta gesta", exponen desde el Ayuntamiento riosellano.
