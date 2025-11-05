Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Paseo de los Vencedores del Sella, en Ribadesella, ya tiene una placa más

Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano, ganadores del último Descenso, inmortalizados

Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano.

Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Ribadesella

Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano, campeones de la 87.ª edición del Descenso Internacional de Sella, disputado el pasado 9 de agosto, ya están inmortalizados en el paseo de los Vencedores del Sella, en la villa marinera de Ribadesella, junto al de los ganadores de las ediciones anteriores.

La placa colocada en el paseo riosellano.

La placa colocada en el paseo riosellano. / J. M. Carbajal

"Dos deportistas locales -pertenecientes al Club Piragüismo El Sella- que hicieron vibrar a todos los riosellanos en esta prueba internacional, en la que se impusieron como los grandes piragüistas que son. Una vez más, enhorabuena a los dos. Sirva esta placa para mantener aún más vivo en la memoria de todos, el recuerdo de esta gesta", exponen desde el Ayuntamiento riosellano.

