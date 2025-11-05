Piden drenar la balsa de agua en la que podrían estar los cadáveres de Mari Trini Suardiaz y su bebé desde 1987

La balsa de El Frondil, en Berbes (Ribadesella), podría ser drenada para comprobar si están allí los restos de María de la Trinidad Suardíaz, de 23 años, su bebe Beatriz, de 13 meses, de las que no se sabe nada desde el año 1987. La petición debe ser refrendada por la titular del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, que investiga el paradero de esta maliayesa y su hija. El drenaje sería realizado por especialistas de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

La decisión de solicitar el drenaje de la balsa de una antigua mina de espato flúor, próxima a la playa de Vega, se ha adoptado después de que los expertos hayan alertado sobre la inconveniencia de extraer los vehículos existentes en el fondo, ya que podrían quebrarse, lo que dificultaría aún más la posible localización de los restos. La jueza había autorizado inicialmente la extracción de los vehículos de El Frondil.

Denuncia por maltrato

La balsa de El Frondil está situada en las inmediaciones de Berbes, localidad en la que Mari Trini Suardíaz y su hija residieron junto al principal sospechoso de su misteriosa desaparición, su marido y padre, Antonio María da Silva, "El Portugués". Se sabe que Mari Trini Suardíaz acudió en julio de 1987 a la Audiencia de León junto al que era su esposo y que ambos firmaron las diligencias por las que se les convocaba a juicio el 15 de septiembre por una denuncia de maltrato. Sin embargo, ninguno acudió a la citación. Después, nunca más se supo ni de la mujer ni de su bebé.

Hasta ahora, todas las operaciones de búsqueda de los cadáveres de Mari Trini y su hija han resultado infructuosas. La última ocurrió en 2018, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Gijón de la Policía Nacional buscaron en la casa que ocupaban en Berbes y su entorno. Las esperanzas de los agentes estaban entonces puestas, principalmente, en unas fosas sépticas en el interior de la vivienda que habían sido construidas por Da Silva. No hallaron restos humanos.

Dos vehículos cubiertos de lodo

Ya entonces, algunos vecinos alertaron de la falta de los dos vehículos de "El Portugués", que son supuestamente los que habrían sido arrojados al fondo de El Frondil, y en los que algunos sospechan que podrían estar los dos cadáveres. Los familiares de las desaparecidas, por el contrario, no creen que los restos se encuentren en la balsa.

Algunos vecinos de la zona han indicado que en El Frondil no hay dos coches, sino tres, y que todos ellos fueron arrojados al fondo en los años noventa, mucho después de la desaparición de Mari Trini y su bebé, cuando ya el sospechoso de su desaparición había regresado, primero a León y posteriormente a su país natal. No obstante, los buzos que han explorado el fondo de la balsa solo hallaron dos vehículos cubiertos de lodo.

La búsqueda realizada en 2018 no fue la primera, ya que en 2016 se realizó un registro en un solar en la localidad leonesa de Matadeón de los Oteros en el que se ubicaba otra vivienda que ambas compartieron con Da Silva y que se demolió en 1996. Tampoco entonces se hallaron restos humanos.