Así será la "Semana de la ciencia" en el Museo del Jurásico

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) celebra a partir de este fin de semana la "Semana de la ciencia" con actividades especiales para todas las edades. El público infantil de 4 a 11 años podrá participar en "Experimentos de caca" el sábado 8, a las 12:00 horas, una actividad para descubrir cómo funciona el sistema gastrointestinal, la composición química de la materia fecal, cómo la utilizan algunos animales para su defensa o los secretos de la caca fósil; o conocer "La química en la cocina" el próximo sábado 15, también a las 12:00 horas, manipulando ingredientes cotidianos y adaptados a su edad para realizar una serie de experimentos científicos como la lámpara de lava, la columna de densidad y el huevo flotante.

El público familiar podrá apuntarse para los días 9 y 16, a las 12:00 horas, al taller de "Ámbar con caramelo" para comprender de una entretenida forma el proceso de fosilización y cómo algunos animales y plantas quedaron atrapados en esta resina fosilizada.

Microvisitas a la sala del Jurásico Asturiano

Además, se organizarán microvisitas a la sala del Jurásico Asturiano del MUJA para ver algunos de los fósiles originales procedentes de la "Costa de los dinosaurios" los días 8, 9, 15 y 16, a las 13:00 horas, y habrá visitas a los laboratorios y litoteca con el equipo científico del Museo los días 8 y 15, a las 16:30 horas. Para estas actividades, con las plazas limitadas, se puede adquirir la entrada en la web museojurasicoasturias.com.

