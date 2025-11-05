El "sexilio" y el papel de la mujer en el mundo rural, a debate en Piloña

Repensar el relato del mundo rural desde las voces que históricamente han quedado al margen. Esa es la premisa de "Ruralidades Diversas", el proyecto literario y social impulsado por Adrián O. Lozano, que combina lectura, escritura y reflexión colectiva en talleres gratuitos destinados principalmente, aunque no de manera exclusiva, a mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+.

El programa, que ya ha recalado en distintos puntos del país, desarrollo actualmente su itinerario por Asturias. Tras dos sesiones celebradas en la Casa de Cultura de Infiesto, la actividad continuará este sábado 8 en La Benéfica de Piloña, donde volverá a reunir a participantes de distintas edades en torno a la reflexión y la palabra escrita.

Espacio de divulgación literaria

Se trata de un espacio de divulgación literaria cuyo objetivo pasa por cuestionarse o replantearse "el relato instaurado sobre el mundo rural": "Muchas veces desvaloriza el pueblo. Siempre ha sido el sitio del que tenemos que irnos, emigrar y salir para prosperar. Ese relato de alguna forma sigue enmarcado en el inconsciente de las personas que hemos nacido en el entorno rural, pueblos pequeños e incluso ciudades de provincia", explica Lozano.

Se abordan, entre otras cuestiones, temas como el "sexilio" o cómo las personas con una orientación sexual o identidad de género diferente han tenido que emigrar, o el papel de la mujer en los pueblos: "Históricamente, quien ha construido el relato o que ha ocupado los lugares de poder sigue siendo en gran porcentaje una población masculina, cuando las mujeres sostienen los cuidados, la casa, la huerta y ese entramado que sigue siendo un poco invisible"., reflexiona.

Escritores "por y para lo rural"

Los talleres, de unas dos horas y media de duración, combinan la lectura de textos de autores que escriben "por y para el rural", como María Sánchez u Olga Novo, con la creatividad y el diálogo entre los asistentes: "Durante la sesión damos ese espacio para la escritura personal y para compartirla después, en última instancia. De ahí salen historias muy valiosas y potentes", apunta Lozano.

Taller Ruralidades Diversas en Infiesto / R. J. Q.

Además, la metodología de "Ruralidades Diversas" parte siempre de una ronda de presentaciones que busca generar un ambiente de confianza y comunidad: "Nos ponemos cara, nos conocemos. Se da también un espacio de encuentro, de sinergia, de mediación social y cultural".

Un alcance "supraautonómico"

La idea del proyecto nació hace un año, aunque su germen se remonta al año 2020, cuando Adrián vivió en sus carnes una mudanza a la zona rural y observó que existía una necesidad: "se llevaba gestando cinco años, desde que me mudé después de la pandemia a Acebo, una localidad de Cáceres de 300 habitantes", explica, "allí empecé a darme cuenta de la necesidad o el anhelo que tenían muchas mujeres de mediana edad de hacer actividades de otro tipo".

Adrián O. Lozano / R. J. Q.

Así comenzaría un pequeño club de lectura que sería la inspiración para lo que hoy es "Ruralidades Diversas", iniciativa que tiene alcance "supraautonómico" y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, del Plan de Fomento de la Lectura y la Escritura.

En total, se desarrollarán diez sesiones este año: comenzó en Villanofar (León), continuó en la comarca extremeña de Sierra de Gata, y ahora ha llegado al oriente de Asturias. Antes de fin de año, está prevista una nueva sesión en el Occidente.