Visita a Segovia, Ávila, Toledo y el parque temático Poy du Fou de la Asociación Emburria
Cangas de Onís
Integrantes de la Asociación Emburria, con sede en Cangas de Onís, han protagonizado una excursión de cuatro días a Segovia, Ávila, Toledo y el parque temático Poy du Fou, considerado uno de los mejores del mundo. Los viajeros tuvieron oportunidad de visitar un obrador de mazapanes y disfrutaron de una visita guiada por Toledo, entre otras actividades.
