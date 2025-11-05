Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita a Segovia, Ávila, Toledo y el parque temático Poy du Fou de la Asociación Emburria

Los viajeros junto al acueducto de Segovia.

Los viajeros junto al acueducto de Segovia. / Pepillo Remis

Cangas de Onís

Integrantes de la Asociación Emburria, con sede en Cangas de Onís, han protagonizado una excursión de cuatro días a Segovia, Ávila, Toledo y el parque temático Poy du Fou, considerado uno de los mejores del mundo. Los viajeros tuvieron oportunidad de visitar un obrador de mazapanes y disfrutaron de una visita guiada por Toledo, entre otras actividades.

Una de las paradas de los viajeros cangueses.

Una de las paradas de los viajeros cangueses. / Pepillo Remis

Los viajeros cangueses.

Los viajeros cangueses. / Pepillo Remis

