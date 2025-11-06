El alumbrado del Camino de Santiago en la urbanización El Barrigón-La Isla, listo tras más de una década de espera

El Ayuntamiento de Colunga, gobernado por Foro, ha completado la instalación del nuevo alumbrado público en la urbanización El Barrigón-La Isla, un ámbito por el que discurre el Camino de Santiago y que permanecía sin iluminación desde 2014. La actuación se ha ejecutado en coordinación con la Mancomunidad Comarca de la Sidra, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Comarca de la Sidra", financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU).

Con una inversión superior a 10.000 euros, la intervención ha permitido instalar 12 nuevas luminarias LED de alta eficiencia y bajo consumo, integradas en la red municipal. Además de mejorar la seguridad y visibilidad en el tránsito peatonal entre Colunga y La Isla, el proyecto contribuye a reducir la huella de carbono y a fortalecer un modelo de turismo sostenible y responsable.

Un tramo emblemático

El alcalde, José Ángel Toyos, ha subrayado que esta actuación demuestra "la capacidad de gestión y compromiso del equipo de gobierno de Foro Colunga con el concejo, que en solo dos años ha hecho realidad una mejora que los anteriores gobiernos no lograron ejecutar en más de una década".

"Con esta intervención, el Ayuntamiento de Colunga recupera un tramo emblemático del Camino de Santiago, reforzando la seguridad de peregrinos y vecinos y poniendo en valor el patrimonio natural y turístico del litoral colungués", han indicado las autoridades locales.

Por su parte, la Comarca de la Sidra consolida con esta obra su compromiso con un modelo de turismo sostenible, y suma una nueva inversión al conjunto de actuaciones desarrolladas en el marco del citado Plan de Sostenibilidad, que en los últimos años ha destinado más de 750.000 euros a proyectos de mejora y puesta en valor de los recursos turísticos del municipio de Colunga.

Ayudas europeas

Esta actuación se enmarca en el proyecto "A la Luz del Manzano Demo-estrategia de autonomía energética en instalaciones públicas", incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra, una iniciativa que desde 2022 impulsa la mejora de la competitividad turística en los seis municipios de la Mancomunidad (Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa).

El Plan cuenta con una dotación global de algo más de 3,3 millones de euros, y se desarrolla en el marco del Plan Territorial del Principado de Asturias, que a su vez forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Su horizonte de ejecución se extiende hasta finales de 2025.