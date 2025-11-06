Importante reunión en Ribadesella sobre colaboración público-privada en los servicios deportivos de las administraciones públicas
El evento fue una de las quince jornadas que culminarán en un congreso nacional en Valencia que se celebrará el día 20
Ribadesella ha acogido este jueves la celebración del II Foro de colaboración público-privada en los servicios deportivos de las administraciones públicas. La jornada se celebró en el salón de actos de la Casa de Cultura con la presencia del presidente de la Asociación Española de Empresas de Servicios Deportivos de las Administraciones Públicas (AEESDAP), Eneko Macías. El foro forma parte de un proyecto nacional impulsado por esta asociación, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Municipios y Provincias, FAGDE y el Consejo COLEF.
El evento celebrado en Ribadesella, en el que han participado más de veinte personas, es una de las quince jornadas que culminarán en un congreso nacional en Valencia que se celebrará el próximo día 20. El alcalde, Paulo García, inauguró la jornada, agradeciendo que hubieran elegido Ribadesella para la celebración del foro de AEESDAP. Entre los asistentes se encontraban representantes políticos, técnicos deportivos, responsables de contratación, secretaría e intervención y empresas privadas del sector deportivo.
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña