Importante reunión en Ribadesella sobre colaboración público-privada en los servicios deportivos de las administraciones públicas

Ribadesella ha acogido este jueves la celebración del II Foro de colaboración público-privada en los servicios deportivos de las administraciones públicas. La jornada se celebró en el salón de actos de la Casa de Cultura con la presencia del presidente de la Asociación Española de Empresas de Servicios Deportivos de las Administraciones Públicas (AEESDAP), Eneko Macías. El foro forma parte de un proyecto nacional impulsado por esta asociación, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Municipios y Provincias, FAGDE y el Consejo COLEF.

El evento celebrado en Ribadesella, en el que han participado más de veinte personas, es una de las quince jornadas que culminarán en un congreso nacional en Valencia que se celebrará el próximo día 20. El alcalde, Paulo García, inauguró la jornada, agradeciendo que hubieran elegido Ribadesella para la celebración del foro de AEESDAP. Entre los asistentes se encontraban representantes políticos, técnicos deportivos, responsables de contratación, secretaría e intervención y empresas privadas del sector deportivo.