Llanes saca a licitación en 258.000 euros la mejora y pavimentación de caminos en cuatro pueblos

El Ayuntamiento de Llanes ha licitado la mejora de caminos en cuatro localidades del municipio: Bricia, Buda, La Pesa y Poó (Po). Lo hace por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, con un presupuesto base de licitación de 257.879,27 euros y dividido en cuatro lotes, uno por cada localidad con obras proyectadas, prolongándose el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo día 18.

Estas cuatro obras de mejora de caminos e infraestructuras se ejecutarán sobre el camino de la capilla, en la localidad de Bricia, con un presupuesto base de licitación de 75.180,64 euros; otros dos caminos en Buda, en el valle de Caldueñu, con un presupuesto base de 42.825,60 euros; otro camino en la localidad de La Pesa de Pría, con un presupuesto base de licitación de 45.090,78 euros; y varios caminos en los barrios de Marrubio, La Riega e Higos, en Poó, con un presupuesto base de licitación de 94.782,25 euros.

Estado actual camino de la capilla de Bricia. / A. L.

En el caso del camino de la capilla de Bricia las obras consistirán en la mejora del camino mediante la pavimentación con mezcla bituminosa en caliente al encontrarse en la actualidad en malas condiciones. Además, se aprovechará la mejora del camino para realizar las obras de abastecimiento y saneamiento necesarias para mejorar el servicio del barrio de La Portilla.

Las obras de Buda, por su parte, consisten en la pavimentación de dos caminos con losa de hormigón armado, al encontrarse el hormigón en la actualidad en unas condiciones deficitarias, presentando una capa general de terreno natural, además de encontrarse muy agrietados y presentando baches.

Camino a pavimentar en La Pesa. / A. L.

En La Pesa de Pría las obras consistirán en la mejora del camino mediante la pavimentación con mezcla bituminosa en caliente, al encontrarse en la actualidad en zahorra, la cual se encuentra en su mayor parte, además, cubierta por una capa de tierra y vegetación.

En el caso de los caminos en los barrios de Marrubio, la Riega e Higos, en Poó, las obras consistirán en la mejora de los caminos mediante la pavimentación con mezcla bituminosa en caliente al encontrarse los tres en condiciones deficitarias: el camino de Marrubio se encuentra pavimentado con aglomerado en malas condiciones, presentando hundimientos, grietas y baches; en el barrio de La Riega las obras pueden dividirse en un camino principal y dos ramales, dos de ellos pavimentados en aglomerado en malas condiciones, presentando hundimientos, grietas y baches, y otro con una capa de zahorra artificial que se encuentra parcialmente tapada por una capa de tierra y vegetación; y por último, en Higos, el camino en el que se van a realizar las obras se encuentra pavimentado en aglomerado, y presenta zonas en un estado completamente deficitario, presentando múltiples baches y agrietamientos, con una zona pavimentada a parches de hormigón en pésimas condiciones.

Camino a pavimentar en el barrio de Marrubio. / A. L.

Estas nuevas obras de pavimentación y mejora de infraestructuras ahora en licitación se suman a las actuaciones de pavimentación que el Ayuntamiento de Llanes ha ejecutado en los últimos meses, con actuaciones en Ardisana, Pancar, Celoriu, Naves, El Cuetu, Lledías (Lledíes), Turanzas (Turancias), Posada la Vieya, Bricia, La Pereda y Llanes, con una inversión conjunta que supera los 320.000 euros.

Al hilo de esta licitación el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha declarado que la pavimentación y mejora de caminos en los pueblos continúa siendo "una de las prioridades en la hoja de ruta que nos hemos marcado desde el equipo de gobierno, y la inversión económica que estamos dedicando a ello lo demuestra".