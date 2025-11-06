La Navidad llega por adelantado a Cangas de Onís (y hasta tiene su propio sello)

Operarios de una empresa especializada proceden en la jornada de este jueves a la instalación de buena parte del alumbrado navideño en diversos puntos de Cangas de Onís, centrándose sobremanera en El Puentón, a la vera del Sella, uno de los iconos en esas señaladas fechas y más teniendo en cuenta que ha sido protagonista de un sello conmemorativo de Correos. La idea del Consistorio es que el encendido oficial tenga lugar, como en años anteriores, a principios del próximo mes de diciembre.

Pero la Navidad ya había llegado incluso antes al concejo cangués, ya que Correos puso en octubre a la venta sus sellos dedicados a la Navidad. Los protagonistas son este año Torrejón de Ardoz, en Madrid, y Cangas de Onís, en el Oriente asturiano. De este último se han editado 90.000 ejemplares en el que el protagonismo es del Belén navideño que se instala en el puente romano de la capital canguesa, conocido como El Puentón.

Reconocimiento a Cangas

Torrejón de Ardoz, que posee el mayor parque de atracciones dedicado a la Navidad y una fiesta navideña declarada de Interés Turístico Regional, es el protagonista de los sellos de tarifa A; mientras que Cangas es el elegido para los sellos de tarifa B. El sello cangués tiene un coste de 1,85 euros y un tamaño de 40,9 por 28,8 milímetros.

Marisa Otero Pérez y Ana Gallinar Vega, de la Oficina de Correos de Cangas de Onís con el sello y el sobre conmemorativo. / J. M. Carbajal

Correos se fijó en Cangas por la característica decoración navideña que cada año se instala en el arco central del icónico puente romano: un misterio luminoso suspendido sobre el río Sella. Esta representación se ha convertido en símbolo de identidad de las navidades canguesas, atrayendo a miles de visitantes que se acercan a contemplar y fotografiar esta estampa única. Su inclusión en la emisión navideña de Correos "supone un reconocimiento al patrimonio, la tradición y la belleza de Cangas de Onís, consolidando su imagen como referente turístico y cultural en estas fechas".

Sobre conmemorativo a la venta

El sello forma parte de la colección "Navidad 2025", y está disponible en las oficinas de Correos y en la tienda online de la entidad postal, tanto de forma individual como en pliegos conmemorativos. Con esta emisión, Cangas de Onís entra a formar parte de la historia filatélica de España, llevando su puente y su Belén a hogares y colecciones de todo el país.

El sobre conmemorativo con el sello de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

La oficina Cangas de Onís, ubicada en la planta baja del edificio Correos, en la calle Constantino González, no solo tiene a la venta el sello, sino que aún se puede matasellar hasta el próximo día 14 Además, también está a la venta un sobre conmemorativo.