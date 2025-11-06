Ruiz Latierro insta a Llanes a aprobar ya el Plan General, porque "está incumpliendo los plazos establecidos por el Consejo de Gobierno"

La Consejería de Ordenación de Territorio ha celebrado este jueves el anuncio del alcalde de Llanes, Enrique Riestra, sobre la próxima aprobación provisional del Plan General del concejo, "tras haber contestado las alegaciones recibidas una vez finalizado el trámite de información pública". En realidad, el Ayuntamiento no las ha contestado todavía, aunque sí las ha estudiado y ha decidido cuáles aepta y cuáles rechaza. No obstante, el departamento autonómico ha recordado al regidor llanisco que ya está "incumpliendo los plazos establecidos por el Consejo de Gobierno para su aprobación".

La comunicación de Ruiz Latierro llega veinticuatro horas después de que el alcalde llanisco anunciara públicamente que la aprobación provisional llegará este mes. El regidor comunicó asimismo que en junio trasladó la decisión del pleno de aprobar provisionalmente el plan, tanto a la Dirección General de Urbanismo como al Consejo de Gobierno, a los que afeó que no hubieran respondido.

El porqué de la ausencia de respuesta

En este sentido, el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, ha aclarado que esa comunicación por parte del Ayuntamiento al Principado supone "un trámite para someter el documento a información pública y subsanar los problemas que tenía en la aprobación anterior por la ausencia del Catálogo Urbanístico".

Reunión entre el director de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, y otras autoridades, el pasado mes de febrero. / LNE

"Sin embargo, ni la Consejería ni la Dirección General tenían que intervenir, motivo por el cual no se inició ningún expediente ni se emitió respuesta alguna", ha añadido. "Esperamos que la culminación de esta aprobación provisional del plan se realice pronto, dado que, en estos momentos, el Ayuntamiento de Llanes ya está incumpliendo los plazos que le dio el Consejo de Gobierno para llegar a dicha aprobación, que es la que ya ahora, por fin, promete", ha explicado Ruiz Latierro.

Una prórroga de 15 meses

El director general se refiere a que en febrero de 2024 el Consejo de Gobierno anunció que concedía al Ayuntamiento de Llanes una prórroga de 15 meses para subsanar las deficiencias de la aprobación inicial. Aquí surge una discrepancia, puesto que fuentes del gobierno llanisco han subrayado que el plazo se cumplió el pasado mes de abril, cuando se procedió a la aprobación conjunta del Plan General y el Catálogo Urbanístico, mientras que Ordenación del Territorio considera que la exigencia se refería a la aprobación que ha anunciado ahora el equipo de gobierno.

El director general, en todo caso, ha expresado su confianza en que el documento, cuando se remita formalmente, "sea lo suficientemente correcto para que se pueda proceder a los trámites y a su aprobación" definitiva. "En caso contrario, el incumplimiento de plazos por parte del Ayuntamiento de Llanes ya podría llegar a ser palmario y, desde la Consejería, se tendrían que tomar medidas respecto a las competencias urbanísticas del municipio", ha amenazado.