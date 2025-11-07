Los bomberos sofocan de madrugada un incendio que afectó a tres viviendas adosadas en Piloña
El fuego, en el que no se registraron daños personales, calcinó por completo una de las viviendas y dañó parcialmente a otra, cuya techumbre se derrumbó
Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Piloña, Cangas de Onís y La Morgal, junto al jefe de zona oriental, han extinguido el incendio declarado esta madrugada en unas viviendas anexas situadas en la localidad de La Espilonga, en el concejo de Piloña.
El fuego, en el que no se registraron daños personales, calcinó por completo una de las viviendas y afectó parcialmente a otra, cuya techumbre se derrumbó. Además, las llamas alcanzaron una tenada y provocaron daños en una tercera casa, según informa el SEPA en una nota de prensa.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 03.01 horas, cuando se alertó de que ardía el tejado de una vivienda y que las llamas salían de la chimenea. En el lugar había tres casas adosadas y todos los ocupantes se encontraban ya en el exterior.
Hasta la zona se desplazaron dotaciones de los parques de Piloña y Cangas de Onís, además del jefe de zona oriental, y posteriormente un efectivo del parque central de La Morgal con una autobomba nodriza. A las 06.00 horas el incendio se dio por controlado y parte de los equipos regresaron a sus bases, permaneciendo en el lugar cuatro bomberos del parque piloñés realizando tareas de enfriamiento y desescombro.
El incidente se comunicó a la Guardia Civil y, de manera informativa, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).
