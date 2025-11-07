Nuevo corte total al tráfico rodado en el puente de Ribadesella: esta es la fecha y el horario
Durante la ejecución de estos trabajos se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kilómetro 3 de la N-632, en el municipio de Ribadesella, Asturias. Para la ejecución de estos trabajos será necesario un nuevo corte total puntual el jueves 13 de noviembre de 9:00 a 13:00 horas para el hormigonado de la limpieza en la pila 4.
El itinerario alternativo previsto durante estos episodios será la A-8 entre los enlaces de Lloviu (punto kilométrico 319) y Pandu/Bones (punto kilométrico 326). En este periodo se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente. El resto de las jornadas se mantiene el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos.
Las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente, situada en el kilómetro 3 de la N-632 (Ribadesella-Canero) supondrán una inversión global de 7,74 millones de euros (IVA incluido). La ejecución del proyecto, prometido hace 20 años, licitado varias veces y adjudicado en 2022, acumula tres años de retraso.
