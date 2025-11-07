"Lo que está ocurriendo con el Plan General de Llanes demuestra la nula capacidad gestora del equipo de gobierno", clama el PSOE
El portavoz socialista, Óscar Torre, alerta de la posibilidad de que el Principado retire las competencias urbanísticas al Ayuntamiento "como anden jugando"
"Lo que está ocurriendo con el Plan General de Llanes demuestra la nula capacidad gestora del equipo de gobierno", ha señalado este viernes el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torre, tras conocer la intención de los dirigentes locales de procederes mes a la aprobación provisional del documento.
"Aprobar un nuevo planeamiento fue el anuncio estrella del gobierno en 2015, pero diez años después aún estamos con la aprobación provisional, y encima fuera de plazo", tal y como ha advertido el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, ha añadido el dirigente socialista.
Óscar Torre ha destacado que el Principado ya "ayudó" al gobierno llanisco aprobando unas normas provisionales, "pero ahora, como anden jugando, todavía va a tener que asumir las competencias urbanísticas". El portavoz del PSOE ha recordado que su grupo insistió durante la aprobación inicial del Plan General, en 2022, en que este documento debía aprobarse junto al Catálogo Urbanístico. "No nos hicieron caso y la CUOTA nos dio la razón: la aprobación debió ser simultánea. Ahora tengo miedo de que algo similar se repita y que la Consejería retire las competencias al Ayuntamiento", ha expuesto Torre.
"Es cierto que este no es nuestro plan y que hubiéramos hecho otro distinto. Este nos parece muy restrictivo y no soluciona los principales problemas del concejo: la movilidad y la vivienda. Pese a ello, nunca hemos votado en contra del Plan General, porque Llanes lo necesita urgentemente", ha añadido Torre.
